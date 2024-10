"Die gesamte Wertschöpfungskette Milch würde geschwächt statt gestärkt" (FOTO)

Berlin (ots) - Die vom Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) geplanten

Eingriffe in die Milchwirtschaft würden die Erzeugerinnen und Erzeuger erheblich

schwächen und die gesamte Wertschöpfungskette Milch mit Mehrkosten in Höhe von

im Schnitt 100 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich belasten. Dies ist das

Ergebnis einer am Donnerstag (17.10.2024) veröffentlichten Studie der

Fachhochschule (FH) Kiel und des ife Instituts Kiel. Im Rahmen eines

parlamentarischen Frühstücks am Freitag (18.10.2024) in Berlin, zu dem der

Deutsche Raiffeisenverband (DRV) eingeladen hatte, sagte Prof. Dr. Holger Thiele

(FH Kiel und ife Institut) zu den Plänen der nationalen Umsetzung des Artikel

148 GMO: "Die Ziele sind die richtigen, die Maßnahmen aber die falschen". Ein

staatlicher Eingriff in die Milchverträge sei kontraproduktiv und würde keinen

positiven Effekt für die Erzeugerebene bringen.



Dies sieht auch DRV-Hauptgeschäftsführer Jörg Migende: " Das Ergebnis der

Wissenschaftler ist eindeutig: Die nationale Umsetzung des Artikels 148 würde

die gesamte Wertschöpfungskette Milch und insbesondere auch die Erzeugerinnen

und Erzeuger schwächen, statt sie zu stärken. Sie hätten mit erheblichen

finanziellen Einbußen zu rechnen. Dazu darf es nicht kommen. Die Pläne zur

nationalen Umsetzung des Artikels 148 müssen endgültig vom Tisch, so wie es der

DRV und auch viele Politikerinnen und Politiker schon lange fordern." Wichtig

ist Migende, dass in der Diskussion auch stets mitgedacht wird, dass die

Genossenschaften in ihrer Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zum Wohl

ihrer Mitglieder gestärkt werden müssen.







(agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) der nationalen

Umsetzung des Artikels 148 eine klare Absage: "Die Ziele sind gut gemeint,

funktionieren aber in der Realität überhaupt nicht." Das Marktumfeld sei für die

Preise entscheidend. Verträge könnten hier wenig helfen. Karlheinz Busen

(Agrarpolitiker der FDP-Bundestagsfraktion) stellte heraus: "Wir stehen voll und

ganz hinter der freien Marktwirtschaft."



Dr. Franziska Kersten (Agrarpolitikerin der SPD-Bundestagsfraktion) wünschte

sich mehr Informationen über Effekte für die Erzeugerinnen und Erzeuger, wenn

diese sich für eine kürzere Zeitspanne an Molkereien binden und weitere Angebote

einholen würden.



Migende sagte abschließend: "Die genossenschaftliche Milchwirtschaft zeichnet

für rund zwei Drittel der in Deutschland produzierten Milch verantwortlich. Es

ist das ureigene Interesse der Genossenschaften, ihre Mitglieder wirtschaftlich

zu stärken. Sie arbeiten täglich für die bestmöglichen Milchpreise für die in

der Genossenschaft organisierten Mitglieder und behaupten sich in offenen

Märkten mit gewachsenen Einflüssen globaler Angebots- und

Nachfrageentwicklungen. Staatlich verordnete Vorgaben zur Gestaltung der

genossenschaftlichen Liefer- und Eigentümerbeziehungen sind hierbei

kontraproduktiv. Das Ziel muss die Stärkung der Genossenschaften sein, nicht

ihre Schwächung."



Über den DRV



Der DRV ist der politische Spitzenverband aller Genossenschaften



und genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und

Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel

erzielen die 1.656 Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in der

Verarbeitung pflanzlicher und tierischer Produkte mit 114.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern sowie 6.000 Menschen in Ausbildung einen Umsatz von 82,6

Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit

Eigentümer der Genossenschaften.



Der DRV ist registrierter Interessenvertreter im Sinne des Lobbyregistergesetzes

(Registernummer: R001376) und hat den Verhaltenskodex des Deutschen Bundestages

und der Bundesregierung akzeptiert.



