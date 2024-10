Neue Bemühungen um Gaza-Waffenruhe nach Tod des Hamas-Chefs

(neu: Details)



TEL AVIV/GAZA/BEIRUT (dpa-AFX) - Der Tod des Hamas-Chefs Jihia al-Sinwar hat Hoffnungen auf eine mögliche Entschärfung des Konflikts im Nahen Osten geweckt. US-Präsident Joe Biden nannte den Tod Sinwars bei seinem Besuch in Berlin als "Moment der Gerechtigkeit", der "einen Weg zum Frieden" und zu einer besseren Zukunft im Gazastreifen eröffnen könnte. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, mit Sinwars Tod eröffne "sich jetzt hoffentlich die konkrete Aussicht auf einen Waffenstillstand in Gaza, auf ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln der Hamas". Zunächst aber gingen die Kämpfe unvermindert weiter.

Der stellvertretende Chef des Hamas-Politbüros, Chalil al-Haja, bestätigte am Freitag den Tod Sinwars. Der lang gesuchte 61-jährige Islamist gilt als Drahtziehers des Massakers in Israel vom 7. Oktober 2023 mit 1.200 Toten und 250 Verschleppten. "An seinen Händen klebte das Blut von Amerikanern, Israelis, Palästinensern, Deutschen und so vielen anderen", sagte Biden. Der US-Präsident hatte noch in der Nacht zum Freitag angekündigt, er werde US-Außenminister Antony Blinken für Gespräche nach Israel schicken. Es sei nun an der Zeit, dass sich etwas bewege in Richtung einer Lösung des Konflikts.