Flatexdegiro profitieren vom Bafin-Mandatsende

welczeck schrieb 22.04.24, 16:44

Bin in 12/23 von Consors zu Flatex gewechselt. Grund: hatte größere Summe anzulegen und wollte Gebühren sparen. Flatex war mir die letzen Jahre immer wieder auch hier in der Community angepriesen worden als Profi-Broker und einem der Smartphone-Broker wollte ich nicht.

Stand heute bin ich enttäuscht: Depotgebühren sind ok, auch wenn man sich immer wieder mal über zusätzliche Transaktionskosten wundert. Oberfläche ist bescheuert, wichtigste Infos zu den Papieren werden nicht angezeigt, wenig bis gar kein Service für Anleger. Viele Papiere kann ich nicht handeln insbesondere viele ausl. Anleihen. Oft können Transaktionen nicht durchgeführt werden mit Hinweisen wie "am ausgewählten Handelsplatz derzeit nicht möglich", obwohl die Transaktionsform einem angeboten wird. Am schlimmsten ist die unsagbare Reaktionszeit bei Verbuchung von Transaktionen: Überweisungen erscheinen erst 2-4 Tage später auf dem Konto, Transaktionen oft erst 2-3 Tage nach Durchführung. Es ist normal, dass eine Aktie im Depot eingebucht erscheint, aber > 1Tag der Kaufpreis noch auf dem Konto steht. Der Knaller war dann, dass die "Überweisen"-Funktion über 3 Monate gesperrt war, d.h. ich kam nicht an mein Geld! Grund: es war kein Referenzkonto angelegt worden was eigentlich automat. passiert, wenn man Geld zu Flatex transferiert. Das man bei Flatex keine Zinsen aufs Haben bekommt ist dann nur noch die letzte Bestätigung, dass die so nicht mehr konkurrenz-fähig sind. Fazit: ich würde nicht wieder zu Flatex wechseln! Ein neuer Geist insbesondere was die Kundenorientierung angeht erscheint dringend geboten.