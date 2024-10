Euro erholt sich von Vortagsverlusten

Am Donnerstag war der Euro wegen der Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) und robuster US-Konjunkturdaten deutlich unter Druck geraten und bis auf 1,0811 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Anfang August gefallen. Am Freitag wurden in der Eurozone und den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag von seinen Vortagsverlusten erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0862 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch bei 1,0825 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0847 (Donnerstag: 1,0866) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9219 (0,9203) Euro.

Interessanter werde es in der kommenden Woche mit den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone sowie dem ifo-Geschäftsklima aus Deutschland, hieß es in einer Helaba-Studie. "Die Vorgaben für die Stimmungsumfragen sind vonseiten anderer Frühindikatoren moderat freundlich." Hoffnungen auf eine konjunkturelle Stabilisierung in Deutschland könnten sich verfestigen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83165 (0,83455) britische Pfund, 162,75 (162,50) japanische Yen und 0,9401 (0,9380) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2.717 Dollar gehandelt. Das sind etwa 24 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he

