Kann KI bessere Anlageentscheidungen treffen als Fondsmanager?

Die südkoreanische Fintech-Firma Qraft Technologies , unterstützt von SoftBank , setzt auf KI, um Investitionsentscheidungen für ihre drei börsengehandelten Fonds (ETFs) zu treffen. Diese Fonds verwalten ein Vermögen von rund 50 Millionen US-Dollar und haben ihren Fokus unter anderem auf Big Tech gerichtet. Besonders bemerkenswert ist der Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM), der derzeit stark in Tech-Titel wie Apple , Nvidia und Amazon investiert.

Die Frage, ob Künstliche Intelligenz (KI) besser als menschliche Analysten bei der Aktienauswahl abschneidet, wird in der Finanzwelt immer relevanter. Ein KI-gestützter Fonds, der den S&P 500 in diesem Jahr übertroffen hat, könnte darauf hinweisen, dass KI in der Lage ist, Investoren einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen.

Im Oktober erhöhte der AMOM-Fonds seine Position in Apple auf 9 Prozent und hält damit eine ähnlich große Position wie bei Nvidia. Weitere prominente Aktien im Portfolio sind Microsoft, Broadcom und Tesla. Der Fonds basiert auf einer Momentum-Strategie, bei der Aktien bevorzugt werden, die in der Vergangenheit gut abgeschnitten haben, mit der Annahme, dass sie weiterhin steigen werden.

Dieses KI-unterstützte Modell hat sich als erfolgreich erwiesen: Der AMOM-Fonds hat in diesem Jahr bisher eine Rendite von 33 Prozent erzielt, was die 24 Prozent des S&P 500 übertrifft. Doch es gibt auch Herausforderungen. So setzte der Fonds stark auf Tesla vor dem Robotaxi-Event, was sich zumindest kurzfristig – als unvorteilhaft herausstellte, da die Aktie nach dem Event um 8,8 Prozent fiel.

Interessant ist, wie die KI von Qraft Entscheidungen trifft, die oft von menschlichen Investoren abweichen. Laut Francis Geeseok Oh, COO von Qraft, trifft die KI Entscheidungen ohne emotionale Bindung und nimmt Gewinne früher mit, als es menschliche Analysten tun würden.

"Viele Menschen haben die Fähigkeit, Entschuldigungen für Entscheidungen zu finden, die sie in der Vergangenheit getroffen haben, was oft zu langfristig weniger erfolgreichen Investitionen führt", erklärt Oh gegenüber Barron's.

Ein weiteres Beispiel für die KI-basierte Strategie von Qraft ist der Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap (QRFT). Während der Momentum-ETF AMOM weiterhin auf Nvidia setzt, hat QRFT die Aktie im August vollständig verkauft, was der Fonds als clevere Diversifizierung ansieht, um der jüngsten Volatilität im Chipsektor zu entgehen. Ob das wirklich clever ist, werden wir in den nächsten Monaten sehen. Aktuell sind die Auftragsbücher von Nvidia prall gefüllt.

KI für Anlagenentscheidungen einzusetzen ist relativ neu und es gibt keine langjährigen Erfahrungswerte, wie erfolgreich diese Strategie ist. Solche Daten gibt es aber für die Konkurrenz, die aktiv verwalteten Fonds, und die machen deutlich, dass die KI in diesem Bereich vielleicht wirklich eine Zukunft hat.

Denn lediglich 30 Prozent der aktiv verwalteten Aktienfonds schaffen es, über ein Jahr ihren Vergleichsindex zu schlagen, wie aus einer Studie von Morningstar hervorgeht. Über 10 Jahre sinkt ihre Erfolgsquote auf 20 Prozent und über 20 Jahre auf nur noch 10 Prozent. Mit anderen Worten: 90 Prozent der aktiv verwalteten Fonds entwickeln sich langfristig schlechter als ihr Index.

Insgesamt bleibt die Frage, ob KI die Märkte langfristig dominieren wird, offen. Doch es zeigt sich bereits, dass KI-gestützte Anlagestrategien wie die von Qraft neue Wege bieten, um die Aktienmärkte effizient zu navigieren und eine interessante Ergänzung für diversifizierte Portfolios darstellen könnten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion