KONJUNKTUR vom 18.10.2024 - 17.00 Uhr

PEKING - Das Wirtschaftswachstum in China kühlt sich weiter ab. Wie das Statistikamt in Peking mitteilte, wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 4,6 Prozent - und damit um 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vorquartal. Das Wachstum lag jedoch leicht über den Erwartungen von Analysten, die im Durchschnitt mit einem Zuwachs von 4,5 Prozent gerechnet hatten.

BERLIN - Der Bundestag hat zusätzliche Entlastungen bei der Einkommensteuer beschlossen. Der sogenannte Grundfreibetrag - also der Teil des Einkommens, der nicht besteuert wird - wird rückwirkend zum Jahresbeginn noch einmal um 180 Euro auf 11.784 Euro angehoben. Zudem steigt der steuerliche Kinderfreibetrag noch einmal um 228 auf 6.612 Euro. Dieser Betrag kommt pro Elternteil hälftig noch auf den Grundfreibetrag obendrauf und senkt die Steuerlast entsprechend weiter.

Stromnetzkosten sinken in Regionen mit viel Öko-Strom



BONN/ESSEN - Nach der Neuordnung der Kostenverteilung beim Netzausbau können Stromkunden in Regionen mit viel Öko-Strom im kommenden Jahr mit Entlastungen rechnen. Gerade in Flächenländern mit starkem Zubau von Wind- oder Sonnenenergie sinken die Netzentgelte spürbar, wie die Bundesnetzagentur mitteilte.

Zypern positioniert sich als Tor zu westlichen Märkten

LIMASSOL - Die Inselrepublik Zypern baut ihre Position als Drehscheibe für Unternehmen aus Asien und dem Nahen Osten aus. "Hier sind die Bedingungen unbürokratisch und man kann sich leicht niederlassen", sagt Timor Turlov der kasachischen Holding freedom24 am Rande des 15. Wirtschaftsforums in der zyprischen Hafenstadt Limassol der dpa. Sein Unternehmen sei mittlerweile in den wichtigsten Staaten der EU vertreten.

ROUNDUP 2: Hamas bestätigt Tod ihres Anführers al-Sinwar

GAZA - Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat den Tod ihres Anführers Jihia al-Sinwar bestätigt. Israelische Soldaten hatten den Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober 2023 nach Militärangaben am Mittwoch im Gazastreifen getötet.

Bundesrat fordert Impulse für E-Autos



BERLIN - Der Bundesrat fordert angesichts der Schwierigkeiten der deutschen Automobilbranche mehr Impulse für das Geschäft mit Elektroautos. Um das nationale Ziel von mindestens 15 Millionen vollelektrischen Pkw bis 2030 zu erreichen und zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Investitionen sei eine besondere Kraftanstrengung erforderlich, heißt es in einer in Berlin beschlossenen Entschließung.

