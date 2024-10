Diese neun Aktien-Outperformer könnten sich noch einmal verdoppeln

Die Healthcare-Branche verzeichnet 2024 einige der beeindruckendsten Kursgewinne, und gleich neun Aktien haben sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt – doch Analysten sehen immer noch enormes Potenzial. Trotz des bisherigen Anstiegs könnten diese Aktien laut einer Analyse von CNBC, die über 85.000 globale Unternehmen untersucht hat, in den nächsten 12 Monaten um weitere 100 Prozent oder mehr zulegen.

Rezolute

Rezolute ist ein Biotech-Unternehmen aus Kalifornien, das sich auf Lösungen für seltene Krankheiten konzentriert, insbesondere auf solche, die mit einem niedrigen Blutzuckerspiegel einhergehen. Mit einem Kursziel, das einen weiteren Anstieg um 180 Prozent in den nächsten 12 Monaten prognostiziert, zählt Rezolute zu den Favoriten der Analysten. Dabei haben sich die Titel im Jahr 2024 bereits um atemberaubende 385 Prozent verteuert.

Corbus Pharmaceuticals

Corbus Pharmaceuticals, das sich auf die Entwicklung von Krebstherapien und Medikamenten zur Behandlung von Adipositas spezialisiert hat, hat ebenfalls beeindruckendes Potenzial. Analysten sehen die Aktie in den nächsten 12 Monaten um 252 Prozent steigen. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Massachusetts. In diesen Jahr konnten die Titel bereits um 212 Prozent zulegen.

Jasper Therapeutics

Das in Kalifornien ansässige Biotech-Unternehmen Jasper Therapeutics entwickelt Medikamente, die auf Mastzellen und Stammzellen abzielen und für die Behandlung von chronischen Hautausschlägen und Asthma eingesetzt werden könnten. Elf Analysten stufen die Aktie mit "Kaufen" ein und erwarten einen Anstieg um 278 Prozent. Das Unternehmen hat seinen Kurs in diesem Jahr bereits verdoppelt und könnte laut dem durchschnittlichen Kursziel von 69 US-Dollar weiter steigen. Das Unternehmen hat auch mein Kollege Markus Weingran in seinem Tagestipp am Freitag genauer unter die Lupe genommen.

Trevi Therapeutics

Trevi Therapeutics entwickelt ein Medikament namens Haduvio, das zur Behandlung chronischen Hustens eingesetzt werden könnte. Diese Erkrankung beeinträchtigt laut dem Unternehmen bis zu 10 Prozent der US-Bevölkerung und kann die Lebensqualität erheblich verschlechtern. Analysten erwarten, dass die Aktie von Trevi in den nächsten 12 Monaten um 152 Prozent zulegen wird.

Delcath Systems

Delcath Systems, das sich auf Behandlungen für Leberkrebs spezialisiert hat, sieht ebenfalls weiteres Wachstumspotenzial. Analysten schätzen, dass der Aktienkurs um 140 Prozent steigen könnte. Das Unternehmen hat bereits Zulassungen in den USA und Europa erhalten und seinen Kurs im bisherigen Jahr verdoppelt.

Auch Benitec Biopharma, Arcutis Biotherapeutics, Praxis Precision Medicines und Humacyte zählen zu den Unternehmen, die laut Analystenbewertungen in den kommenden 12 Monaten weiterhin überdurchschnittlich performen könnten. Alle diese Firmen haben bereits signifikante Kursgewinne verzeichnet und werden von Analysten als Kandidaten mit hoher Aufwärtsdynamik eingestuft.

Während Biotech-Investitionen für ihre Volatilität bekannt sind, bleibt der Healthcare-Sektor aufgrund seines innovativen Potenzials und der Marktnachfrage nach neuen Therapien ein spannender Bereich für Investoren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion