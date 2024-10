Thyssenkrupp springen hoch - Verluste im Oktober kompensiert

thg schrieb 24.09.24, 20:02

Es stimmt aber Schuld haben andere. Bevor Brasilien und Alabama gebaut wurde

waren wir von ThyssenKrupp in Berlin um zu fragen ob die Stahlindustrie in Deutschland

Bedeutung hat.Wir sind mit hängenden Köpfen nach Hause und der Vorstand wollte mehr

also sollte Dofasco aus Kanada übernommen werden die hatten auch Erzminen,aber Arcelor

hat überboten.dann kam die Idee mit Brasilien und USA um den Staat die Nase zu zeigen

War alles super geplant

Aber schon beim Rohbau der Hochöfen gabs Probleme

Gutachten sagten in 20 Meter kommt Fels hinterher waren es 40 Meter dann die Beton und Zementmafia in Brasilien

nun mußte ein eigenes betonwerk her was kostet und die chinesischen Schweißarbeiten

Ich kann euch da genug Storys erzählen

Da kann TK nix für find ich