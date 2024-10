00 Uhr, live aus Köln (FOTO)

München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema: Machtkampf um die Rente - verlieren die Jungen gegen die Boomer?



Die Gäste:



Franziska Brandmann (FDP, Vorsitzende der Jungen Liberalen)





Philipp Türmer (SPD, Vorsitzender der Jusos)Sirkka Jendis (Geschäftsführerin Tafel Deutschland)Hermann-Josef Tenhagen (Chefredakteur "Finanztip")Heike Oeser (gelernte Bankfachwirtin, will bald in Rente gehen)Georg Kofler (Unternehmer und langjähriger Investor bei "Die Höhle der Löwen")Immer mehr Rentnerinnen und Rentner, immer weniger Junge, die Beiträge zahlen -das ist das Dilemma unseres Rentensystems. Was muss getan werden, damit jungeMenschen nicht zu sehr belastet werden und später eine sichere Rente haben,gleichzeitig alte Menschen im Ruhestand gut leben können? Sind dazu dieRentenpläne der Ampel gerecht? Oder wird Politik nur für Boomer gemacht?Am Mittwoch finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD Mediathek die von LouisKlamroth kommentierten und durch redaktionelle Inhalte ergänzten Highlights derSendung.So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mailhartaberfair@wdr.de, Homepage http://www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/5890352OTS: ARD Das Erste