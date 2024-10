Dax zum Wochenende nur knapp unter Rekordhoch

Das Rekordhoch im Dax steht aktuell bei knapp 19.675 Zählern, damit ist auch die Schwelle der 20.000-Punkte-Marke nicht mehr weit. "Zinsen sinken, Kurse steigen", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, die Entwicklung an der Börse. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen kletterte am Freitag um 0,68 Prozent auf 27.336,34 Punkte nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seine erst am Vortag erreichte Bestmarke nur knapp verfehlt. Mit einem Aufschlag von 0,38 Prozent auf 19.657,37 Punkte ging der deutsche Leitindex ins Ziel. Auf Wochensicht verbuchte er einen Zuwachs von 1,5 Prozent. Eine erneute Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Aussicht auf weitere Verringerungen waren neben teils erfreulichen Quartalsberichten beiderseits des Atlantiks für die Anleger die Hauptargumente für Aktienkäufe.

Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins angesichts schwächelnder Konjunktur und rückläufiger Inflation erneut gesenkt. Marktbeobachter gehen davon aus, dass der Zinssenkungszyklus weitergeht, somit auf der nächsten Notenbank-Sitzung im Dezember die nächste Senkung kommt.

Am Freitag standen auch Konjunkturdaten aus China im Mittelpunkt. Dort hatte sich das Wirtschaftswachstum weiter abgekühlt, lag aber leicht über den Erwartungen von Analysten. "Der befürchtete Datenschock aus China ist ausgeblieben", sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die Zahlen deuten sogar auf eine Stabilisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft hin." Infolge der anhaltenden Konjunkturschwäche hatte Chinas Regierung bereits Ende September ein Konjunkturpaket angestoßen. Mögliche Auswirkungen dieser Maßnahme sind in den am Freitag veröffentlichten Konjunkturdaten noch nicht enthalten.

Unter den Einzelwerten in Frankfurt profitierten von den Nachrichten aus China Autowerte. China ist für die Autoindustrie ein sehr wichtiger Markt. Volkswagen gewannen 1,4 Prozent, Porsche AG 1,1 Prozent und Mercedes-Benz 0,7 Prozent.

Daimler Truck setzten sich mit einem Kursplus von 6,6 Prozent an die Dax-Spitze und trotzten damit schwachen Quartalszahlen von Volvo . Die Nachfrageprognose des schwedischen Konkurrenten fürs kommende Jahr liege allerdings über der Markterwartung, schrieb Jefferies-Analyst Michael Aspinall.

Die schwächelnde Stahltochter von Thyssenkrupp trennt sich von ihrem Elektrobandgeschäft in Indien. So soll die Gesellschaft Thyssenkrupp Electrical Steel India Private Ltd an ein indisch-japanisches Konsortium aus JSW Steel Limited und JFE Steel verkauft werden. Der Preis liegt bei rund 440 Millionen Euro. Die Nachricht trieb die im MDax notierten Thyssenkrupp-Papiere um 9,1 Prozent hoch.

Im Nebenwerteindex SDax rutschten die Anteile von Süss Microtec um 13,6 Prozent ab. Die Investmentbank Stifel hatte die Kaufempfehlung gestrichen. Wie andere Branchenwerte auch, stand Süss Microtec infolge eines überraschend tristen Geschäftsausblicks des Chipindustrie-Ausrüsters ASML in dieser Woche besonders unter Druck.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Freitag um 0,79 Prozent auf 4.986,27 Punkte. Zürich meldete leichte Gewinne, London moderate Verluste. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial ging es zum europäischen Handelsschluss etwas nach unten, während die Technologiebörse Nasdaq auch dank erfreulicher Nachrichten vom Streaminganbieter Netflix Gewinne verbuchte.

Der Euro wurde nach dem Börsenschluss mit 1,0854 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0847 (Donnerstag: 1,0866) US-Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9219 (0,9203) Euro gekostet. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,19 Prozent am Vortag auf 2,17 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,15 Prozent auf 126,70 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,14 Prozent auf 134,19 Zähler./ajx/nas

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 57,39 auf Tradegate (18. Oktober 2024, 18:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um -12,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,43 %. Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 253,30 Mrd.. ASML Holding zahlte zuletzt eine Dividende von 4,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 860,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 710,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.185,00EUR was eine Bandbreite von +6,72 %/+78,12 % bedeutet.