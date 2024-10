Bill Gates hat 44.500.000.000 US-Dollar in diese Aktien gesteckt

Das Portfolio des Bill & Melinda Gates Foundation Trust hat sich in diesem Jahr stark entwickelt und zeigt ein klares Bekenntnis zu langfristigen Investments in bedeutende Unternehmen. Mit einem Wert von 47,7 Milliarden US-Dollar, gegenüber 45,9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal, hat das von Cascade Investment verwaltete Portfolio im zweiten Quartal nicht nur an Umfang zugenommen, sondern auch seine strategische Ausrichtung beibehalten. Mit 44,5 Milliarden US-Dollar entfallen 93,3 Prozent des Portfolios auf die folgenden sieben Aktien.

Microsoft bleibt ein zentraler Bestandteil

Mit einem Anteil von 32,7 Prozent und einem Marktwert von 15,6 Milliarden US-Dollar bleibt Microsoft das größte Einzelinvestment im Gates-Portfolio. Trotz einer leichten Reduzierung der Aktien um 4,4 Prozent im zweiten Quartal setzt Gates weiterhin auf das immense Wachstumspotenzial des Technologieriesen, insbesondere durch seine Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI).

Microsofts Azure-Cloud und die neuen KI-Services werden als Treiber für zukünftiges Wachstum gesehen, und Analysten wie Michael Turrin von Wells Fargo setzen Kursziele von bis zu 515 US-Dollar. Die Aktie bleibt ein Kernbestandteil des Portfolios und reflektiert Gates' Vertrauen in die nachhaltige Stärke seines Unternehmens.

Berkshire Hathaway: Mehr als nur eine Ergänzung

Die zweitgrößte Position des Portfolios nimmt Berkshire Hathaway mit 21 Prozent und einem Marktwert von 10 Milliarden US-Dollar ein. Gates hat seine Beteiligung an Warren Buffetts Investmentkonglomerat im zweiten Quartal um 42,3 Prozent aufgestockt, nachdem er im ersten Quartal noch Anteile verkauft hatte. Die Entscheidung, wieder stärker in Berkshire zu investieren, zeigt, dass Gates auf die anhaltende Stärke von Buffetts Investitionen in Apple, American Express und Bank of America vertraut, auch wenn Buffett zuletzt einige dieser Investments deutlich zurückgefahren hat. Zudem schätzt Gates die kontinuierlichen Aktienrückkäufe von Berkshire, die den Wert des Unternehmens steigern.

Waste Management

Waste Management stellt 15,8 Prozent des Portfolios dar und hat einen Marktwert von 7,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, bekannt für seine Rolle im Bereich Recycling und Abfallwirtschaft, bleibt eine feste Größe im Gates-Portfolio. Die stabilen Einnahmen und das Wachstumspotenzial durch den Ausbau in den Bereich der medizinischen Abfallentsorgung machen WM zu einem langfristigen Gewinner. Die soliden Cashflows und die Integration von nachhaltigen Praktiken bieten Gates kontinuierlich Sicherheit in einem sonst oft volatilen Marktumfeld.

Canadian National Railway

Der kanadische Eisenbahnbetreiber Canadian National Railway (CNI) repräsentiert 13,6 Prozent des Portfolios und hat einen Marktwert von 6,5 Milliarden US-Dollar. Trotz eines leichten Rückgangs des Aktienkurses in diesem Jahr bleibt Gates langfristig optimistisch und hält an seiner Position fest. Mit einer Dividendenrendite von 2,1 Prozent und einer zentralen Rolle im kanadischen Transportsektor bietet das Unternehmen verlässliche Erträge. Mögliche Streiks im kanadischen Schienennetz könnten kurzzeitig Herausforderungen darstellen, aber Gates sieht in der langfristigen Bedeutung von CNI für den Handel weiterhin enormes Potenzial.

Caterpillar

Obwohl der Baumaschinenhersteller Caterpillar im zweiten Quartal einen leichten Umsatzrückgang verzeichnete, bleibt es aufgrund seiner Expansionspläne ein bedeutender Teil des Portfolios. Das Unternehmen macht 5,1 Prozent des Portfolios aus, wobei die Titel einen Marktwert von 2,4 Milliarden US-Dollar haben. Gates vertraut darauf, dass Caterpillars Fokus auf den Ausbau seiner Produktionskapazitäten und die verstärkte Nachfrage nach Generatoren für KI-Datenzentren in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Umsatzwachstum führen wird.

Deere & Co

Mit 2,8 Prozent des Portfolios und einem Marktwert von 1,3 Milliarden US-Dollar bleibt Deere & Co. ein weiteres wichtiges Investment. Trotz eines leichten Rückgangs des Aktienkurses in diesem Jahr schätzt Gates die Fähigkeit des Unternehmens, durch Technologie und Innovationen, wie das KI-gestützte "See & Spray"-Produkt, langfristig Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die Verbindung von landwirtschaftlicher Effizienz und technologischem Fortschritt macht Deere & Co. zu einem zukunftssicheren Investment.

Ecolab

Ecolab steht mit 2,6 Prozent des Portfolios und einem Marktwert von 1,2 Milliarden US-Dollar ebenfalls im Fokus von Gates' umweltfreundlicher Investitionsstrategie. Das Unternehmen, das sich auf nachhaltige Wasser-, Hygiene- und Energietechnologien spezialisiert hat, bietet langfristig solides Wachstumspotenzial. Analysten sehen Ecolab als weiterhin unterbewertet an und erwarten eine weitere Kurssteigerung, was Gates' Vertrauen in das Unternehmen bestätigt.

Zusammengefasst zeigt das Gates-Portfolio eine klare Ausrichtung auf langfristiges Wachstum durch eine gut diversifizierte Mischung aus Technologie, industriellen Schwergewichten und umweltfokussierten Unternehmen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion