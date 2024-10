feierliche Markteinführung von Apexelsin auf dem EU-Markt erfolgreich abgeschlossen

SHENZHEN, China, 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Am 10. Oktober wurde die International Convention on Pharmaceutical Ingredients and Intermediates Europe Exhibition 2024 (CPHI Mailand 2024), eine der weltweit größten und einflussreichsten Veranstaltungen der pharmazeutischen Industrie, auf dem Mailänder Internationalen Messegelände in Italien erfolgreich abgeschlossen. Kexing Biopharm, eine chinesische Outbound-Plattform für hochwertige Biopharmazeutika, präsentierte sich auf der Veranstaltung und erregte mit seiner vielfältigen Produktpalette und seiner innovativen Spitzenleistung große Aufmerksamkeit.

Erwähnenswert ist, dass Kexing Biopharm während der Messe eine Einführungszeremonie für proteingebundenes Paclitaxel (Apexelsin) in der Europäischen Union abhielt. Das Unternehmen hat eine neue Produktionslinie für Apexelsin nach den GMP-Standards der EU-Pharmazie eingerichtet und gleichzeitig die Zulassungsarbeiten in mehreren Ländern durchgeführt. Das Produkt erhielt im Mai dieses Jahres das EU-GMP-Zertifikat für Arzneimittel und wurde Ende Juli für die Vermarktung in der EU zugelassen. Die Auslieferung hat im August begonnen. Apexelsin hat offiziell den europäischen Pharmamarkt betreten und damit die Expansionsfähigkeit des Unternehmens im Bereich der Krebsbekämpfung im Ausland unter Beweis gestellt. Dies ist auch ein entscheidender Schritt, um die kommerzielle Präsenz im Ausland schrittweise auszubauen und die Globalisierungsstrategie voranzutreiben.

Darüber hinaus unterzeichnete der Partner im Nahen Osten, Saudi-Arabien, vor Ort auf dem Stand eine Vereinbarung für die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten. Der Vertreter der Kooperationspartei erklärte, dass beide Seiten auch in Zukunft die Zusammenarbeit bei weiteren Produkten fördern und zusammenarbeiten werden, um die Entwicklung von Arzneimitteln im Nahen Osten voranzutreiben.

Kexing Biopharm wird weiterhin an der Entwicklungsvision „Innovation plus Internationalisierung" festhalten und aktiv Lizenzen für hochwertige Blockbuster-Medikamente vergeben, die Kommunikation und Zusammenarbeit mit globalen Partnern verstärken und gemeinsam Innovation und Entwicklung in der pharmazeutischen Industrie fördern.

