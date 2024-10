Gold-Rally, Trump-Wahlsieg - und eine Aktie, die alles über Deutschland sagt!

Gold steigt wieder auf ein neues Allzeithoch, die Märkte preisen einen Trump-Sieg ein - und eine Aktie zeigt, wie es um Deutschland steht! A propos Deutschland: fast drei Viertel aller Deutschen glauben, dass Harris und nicht Trump die US-Wahlen gewinnen wird - aber alle US-Wettplattformen, vor allem aber die Finanzmärkte sehen das ganz anders: ob Bank-Aktien (Deregulierung unter "The Donald"), Bitcoin, Dollar oder Small Caps - diese Asset-Klassen stiegen zuletzt deutlich an. Aber in deutschen Medien wird ein ganz anderes Bild gemalt - aus reinem Wunsch-Denken wird die Realität negiert. Es fehlt hierzulande zunehmend an Urteilskraft - das gilt auch für Wirtschaftsminister Habeck. Der glaubt nämlich, dass Deutschland bereits das Schlimmste hinter sich habe (weil die Zinsen sinken). Eine Aktie aber zeigt: das Gegenteil ist der Fall!