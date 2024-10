Huawei veröffentlicht Whitepaper zu Technik und Anwendungen von optischen Netzwerken für Smart Hotels

DUBAI, VAE, 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Während der GITEX GLOBAL 2024 veröffentlichte Huawei das All-Optical Network Technical and Application White Paper for Smart Hotel auf einem Forum mit dem Titel „Digital Smart Hotels, Creating Ultimate Experience for Guests" (Digitale Smart Hotels schaffen die ultimative Erfahrung für Gäste). Das White Paper beschreibt die Trends und Herausforderungen bei der Vernetzung von Smart Hotels und stellt die volloptische Netzwerk-Design- und Anwendungslösung mit Fiber to the Office (FTTO) für Smart Hotels vor. Das Whitepaper soll Hotels dabei helfen, hochwertige Netzwerke aufzubauen und ihre digitale und intelligente Transformation zu beschleunigen.

Das Whitepaper stützt sich auf die umfangreichen Erfahrungen von Huawei, Branchenkunden und Partnern und analysiert die Unterschiede zwischen der volloptischen FTTO-Netzwerklösung für Smart Hotels und herkömmlichen Netzwerklösungen in Bezug auf die Netzwerkarchitektur und die integrierte Verkabelung. Außerdem wird der Aufbau von FTTO-Netzen für Hotelzimmer, Büros und öffentliche Bereiche beschrieben. Dem White Paper zufolge bietet die volloptische FTTO-Netzlösung die folgenden Hauptvorteile:

Vereinfachte Architektur : Volloptische FTTO-Netze verwenden passive optische Splitter als Ersatz für aktive Aggregations-Switches, wodurch die Netzarchitektur von drei auf zwei Schichten vereinfacht wird. Passive optische Splitter benötigen keine Stromversorgung oder ELV-Räume, was die Fehlerquote im Netz erheblich reduziert. Die Glasfasern sind direkt mit den Räumen verbunden, was die Erweiterung der Datenpunkte in der Zukunft erleichtert.

Bessere Nutzererfahrung : Volloptische FTTO-Netze unterstützen hierarchische Dienstgüte (HQoS) und dynamische Bandbreitenzuweisungstechnologien, die die Datenübertragungsanforderungen der wichtigsten Dienste und Nutzer gewährleisten und gleichzeitig die Netzauslastung verbessern. Optische Linienterminals (OLT) verfügen über integrierte Access Controller (AC) und unterstützen die automatische WiFi-Optimierung für optische Netzwerkeinheiten (ONUs) von WiFi 6/WiFi 7, wodurch ein nahtloses Roaming und ein erstklassiges Erlebnis bei drahtlosen Netzwerkdiensten in allen Hotelszenarien erreicht wird.

Hohe Zuverlässigkeit : Volloptische FTTO-Netze für Smart Hotels unterstützen Schutztechnologien vom Typ B oder Typ C und Schutzumschaltung für alle Geräte und Glasfaserverbindungen. FTTO-Netze nutzen die passive optische LAN-Technologie (POL) und unterstützen die AES128-Datenverschlüsselung. Darüber hinaus sind Glasfasern als Übertragungsmedien resistent gegen elektromagnetische Störungen und Korrosion. Sie können in verschiedenen Hotelumgebungen eingesetzt werden, z. B. am Meer, in der Stadt oder in den Bergen, um eine hohe Zuverlässigkeit der Datenübertragung zu gewährleisten.

Intelligentes O&M : Der OLT verwaltet ONUs zentral und stellt Konfigurationen auf einheitliche Weise bereit. ONUs sind Plug-and-Play-fähig. Darüber hinaus sind die netzweiten Daten auf dem OLT oder NMS sichtbar, verwaltbar und kontrollierbar. Dies macht die Bereitstellung, Verwaltung und Fehlersuche im Netz effizienter und stellt sicher, dass die Dienste immer online sind.

Liu Yue, Vizepräsident für den optischen Unternehmensbereich, Huawei, sagte: „Die volloptische FTTO-Netzlösung für Smart Hotels ist umweltfreundlich und einfach. Sie bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Architektur, Bandbreite, Betriebs- und Wartungskosten, Einsatzbereich und Lebensdauer. Sie erfüllt die Anforderungen von Hotels an eine vollständige WiFi-Abdeckung, intelligentes Management und das Internet der Dinge (IoT) und wird bereits in vielen Hotels auf der ganzen Welt eingesetzt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Branche, um die Anwendung von POL-Technologien umfassend zu erforschen und die intelligente Transformation der Hotelbranche weiter voranzutreiben."

