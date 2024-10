CHN Energy wirbt auf dem Weltmediengipfel für grüne Innovationen inmitten der weltweiten Bemühungen um Nachhaltigkeit

CHN Energy ist fest entschlossen, den Austausch zwischen dem Energiesektor und den Medien zu fördern. Wir fördern den konstruktiven Dialog zwischen Energieunternehmen, politischen Entscheidungsträgern, der Öffentlichkeit und der internationalen Gemeinschaft mit dem Ziel, die Kommunikation zu verbessern. Durch die Förderung positiver Interaktionen hat das Unternehmen konsequent Entwicklungsmöglichkeiten entdeckt und gesichert. Auf dem Gipfeltreffen präsentierte CHN Energy den internationalen Teilnehmern unter anderem seine Lösungen für saubere Energiespeicherung, kohlenstoffarmen Betrieb und digitale Transformation.

Die CHN Energy Investment Group (CHN Energy) wurde 2017 durch den Zusammenschluss zweier Fortune-Global-500-Unternehmen gegründet und rangiert derzeit auf Platz 84 weltweit. Die Gruppe verfügt über eine umfassende Industriekette, die die Bereiche Kohle, Strom, Chemie und Transport umfasst. Als weltweit führender Produzent und Verkäufer von Kohle und als Inhaber der größten installierten Stromerzeugungskapazität liefert CHN Energy jährlich ein Sechstel der chinesischen Kohle und ein Siebtel des chinesischen Stroms und stärkt damit die nationale Energiesicherheit. Im Bereich der umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Transformation ist CHN Energy weltweit führend und verfügt über die größte installierte Windkraftkapazität der Welt sowie über Fachwissen in den Bereichen Kohleverflüssigung (CTL) und chemische Kohleverarbeitung. Das Unternehmen richtet sich proaktiv an der nationalen Energiepolitik aus, trägt zum Aufbau der neun großen Industriecluster der autonomen Region bei, beteiligt sich an Regierungsinitiativen, um Chinas wissenschaftliche und technologische Ziele voranzubringen, und arbeitet an der Erreichung der Ziele des Landes in Bezug auf Kohlenstoffspitzenwerte und Neutralität.

