Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Am 14. Oktober hielt Li Peng, leitender

Konzernvizepräsident und Präsident von ICT Vertrieb & Service von Huawei, seine

Rede auf der Huawei GITEX 2024 mit dem Titel "Thriving Together in the

Intelligent Era" (Gemeinsam erfolgreich im intelligenten Zeitalter):



Die digitale Wirtschaft entwickelt sich zu einer intelligenten Wirtschaft. Und

sie wird bald zum Hauptmotor des weltweiten Wirtschaftswachstums werden.





Derzeit arbeiten Unternehmen in aller Welt hart daran, die Fähigkeitenaufzubauen, die sie benötigen, um in dieser neuen Ära erfolgreich zu sein.Viele Unternehmen sind dabei, die digitale Transformation weiterzuentwickeln.Sie tauchen tiefer in Produktionsszenarien ein und suchen nach Bereichen, indenen die digitale Technologie einen größeren Nutzen bringen kann, selbst intraditionellen Branchen.Ein Beispiel ist das verarbeitende Gewerbe. Dank vollständiger Konnektivität undindustrieller IoT-Plattformen sammeln Hersteller mehr Daten als je zuvor undebnen so den Weg für Echtzeit-Intelligenz.Auch die intelligente Transformation nimmt an Fahrt auf. Immer mehr Unternehmensetzen KI ein, um die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten zusenken. Dies öffnet die Türen für innovativere Geschäftsmodelle und ein besseresKundenerlebnis.So nutzen Banken beispielsweise große KI-Modelle, um komplexe Nutzerprofile inSekundenschnelle zu erstellen. Mit diesen Profilen können sie gezielteresMarketing betreiben und schneller Kredite vergeben. Sie gestalten dasKundenerlebnis neu und sorgen für neues Wachstum.Da sich die globale Wirtschaft weiterentwickelt, ist der Weg in die digitale undintelligente Zukunft klar vorgezeichnet. Und das ist der beste Weg, umwettbewerbsfähig zu bleiben.Aber das ist leichter gesagt als getan. Die verschiedenen Unternehmen, Branchenund Regionen befinden sich alle in unterschiedlichen Stadien der Transformation.Wie können wir ihnen also dabei helfen, die richtigen Fähigkeiten auf die fürsie am besten geeignete Weise aufzubauen?Genau darüber möchte ich heute sprechen. Ich werde über die Arbeit berichten,die Huawei leistet, um Kunden zum Erfolg zu verhelfen, wie wir unsere lokalenPartner unterstützen und das Ökosystem für digitale Talente aufbauen.Bei Huawei kombinieren wir unsere Stärken in den Bereichen Netzwerke, Speicher,Computer, Cloud und Energie, um neue digitale und intelligente Infrastrukturenaufzubauen.Zusammen mit unseren Partnern bedienen wir Top-Kunden in Sektoren wie Behörden,Finanzen, Elektrizität, Transport, Fertigung, Öl und Gas, Bergbau und Internet.