HONGQI und SCABAL kommen für eine maßgeschneiderte Luxus-Kooperation auf dem Pariser Autosalon 2024 zusammen

Liu Changqing, Vizepräsident des HONGQI Brand Operation Committee, FAW, und Stefano Rivera, CEO der SCABAL Group, nahmen an der Zeremonie des Banddurchschneidens teil und tauschten Geschenke aus. Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Streben beider Marken nach hochwertigen Produkten und technischen Spitzenleistungen und die Stärke der Marke HONGQI auf dem internationalen Luxusmarkt.

CHANGCHUN, China, 19. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- HONGQI, die „World's New Luxury"-Automobilmarke, und SCABAL, ein weltweit geschätzter europäischer Stoffhersteller, haben auf dem Pariser Autosalon 2024 offiziell ihre branchenübergreifende Zusammenarbeit gestartet. Dieses Ereignis markiert den Beginn einer Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten wie Luxus, Handwerkskunst und innovativem Design beruht.

Die „HONGQI x SCABAL"-Kollaborationskollektion zeigte eine Reihe exklusiver Produkte mit den hochwertigen Stoffen von SCABAL, die Luxus und Handwerkskunst nahtlos miteinander verbinden. Medien und Messebesucher lobten die technologischen Spitzenleistungen der Marke HONGQI und das luxuriöse Erlebnis, das sie bietet. Diese branchenübergreifende Zusammenarbeit brachte erfolgreich zwei renommierte Marken aus unterschiedlichen Bereichen zusammen und demonstrierte eine innovative Partnerschaft mit einer vielfältigen Produktpalette.

In Zukunft wird sich die Partnerschaft zwischen HONGQI und SCABAL auch auf die SCABAL-Flagshipstores in London, Paris und Brüssel erstrecken, wo spezielle Schaufensterauslagen rund um die „HONGQI x SCABAL"-Kollektion anspruchsvolle europäische Kunden anziehen sollen. Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein im Bereich der Luxusindividualisierung dar. Da beide Marken weiterhin innovativ und führend in ihren jeweiligen Branchen sind, wollen sie den Verbrauchern weltweit mehr maßgeschneiderte High-End-Lösungen anbieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2532652/HONGQI.jpg

