Vertiefung der internationalen Freundschaft und Zusammenarbeit! Das 6. China-CEEC-Treffen lokaler Führungskräfte fand in Yantai statt

Am 16. Oktober fand in Yantai, Shandong, das 6. China-CEEC-Treffen lokaler Führungskräfte statt. Die vier Foren, die während der Veranstaltung stattfanden, haben eine neue Plattform für die lokale Zusammenarbeit zwischen China und den mittel- und osteuropäischen Ländern geschaffen.

Die Tagung umfasste zwei Hauptforen, das Grüne und kohlenstoffarme Forum für lokale Zusammenarbeit und Entwicklung und das Hochrangige Akademikerforum für lokale landwirtschaftliche Zusammenarbeit, sowie zwei Parallelforen, das Integrierte Entwicklungsforum für Industrie und Bildung und das Entwicklungsforum für Unternehmenskooperation. Während des hochrangigen Akademikerforums für lokale landwirtschaftliche Zusammenarbeit wurde die China-CEEC Modern Agricultural Science and Education Innovation Alliance gegründet. Vierundsechzig Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen aus China und den MOEL werden im Bereich der modernen Landwirtschaft in den Bereichen Bildung, Technologie, Talente und Unternehmensressourcen von hoher Qualität zusammenarbeiten. Die Allianz soll als neue Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit dienen und die Ausbildung von Talenten in der modernen Landwirtschaft fördern.

Georgios Papadakis, Akademiker der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Professor der Shandong Agricultural University

Einige sehr schöne Pilzprodukte, die Sie in China herstellen. Und das ist wirklich einzigartig, zum Beispiel, um in andere Länder exportiert zu werden und auch die Technologie zur Herstellung dieser Produkte in mitteleuropäischen Ländern zu transferieren. Es gibt also wirklich große Möglichkeiten für den Handel, für die Ausweitung des Handels zwischen China und den mitteleuropäischen Ländern.

Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens war die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Partnerprovinzen. Shandong und die serbische Provinz Vojvodina unterzeichneten offiziell ein Abkommen über freundschaftliche Kooperationsbeziehungen. Die Veranstaltung umfasste auch vier Ausstellungen, darunter die Fotoausstellung der mittel- und osteuropäischen Länder und die Ausstellung für traditionelle chinesische Medizin, um die Sitten und Gebräuche der mittel- und osteuropäischen Länder vorzustellen und die lokale Kultur und Produkte von Shandong zu fördern. Im Ausstellungsbereich für traditionelle Medizin in Qilu zogen die Pulsdiagnose und der Erfahrungsbereich für Akupunkturpunkte viele Gäste an.

Todor Kushevski, Assistent des Bürgermeisters von Kocani, Nordmazedonien

Auf jeden Fall sind die Medizin und die traditionellen Dinge sehr interessant. Das ist für unser Land nicht ungewöhnlich. Es ist jedoch sehr schön, solche Dinge zu sehen, aber auch diese Technologien, die wir während des Forums ebenfalls zu sehen bekommen. Das ist sehr interessant.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2534522/175_1729243804.mp4

