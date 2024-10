Andy Makridis, ehemaliger Leiter des operativen Geschäfts der CIA, wechselt zu DXC Technology als Top-Berater für den öffentlichen Sektor

Makridis' umfassendes Fachwissen und seine Führungsqualitäten werden die Zusammenarbeit mit den Kunden von DXC im öffentlichen Sektor weiter stärken, einem Bereich, in dem DXC seit langem eine umfangreiche Partnerschaft mit Kunden unterhält. Die heutige Ankündigung unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, Kunden im öffentlichen Sektor bei der Innovation zu unterstützen und sich dabei auf Ergebnisse zu konzentrieren, die diesen wichtigen Sektor besser unterstützen. Makridis wird an Chris Drumgoole, Geschäftsführer, globale Infrastrukturdienstleistungen, berichten.

„Als wichtiger Akteur im öffentlichen Sektor verstärkt DXC sein Führungsteam weiter, um Wachstum und Innovation zu fördern", so Drumgoole. „Andy ist der jüngste Neuzugang in unserer Liste von Branchenführern, der unser Engagement für hervorragende Leistungen und unsere Position als zuverlässiger Partner im öffentlichen Sektor weiter stärkt. Seine Führungsqualitäten und sein Weitblick werden von unschätzbarem Wert sein, da wir weiterhin in unsere Fähigkeiten investieren werden, und er passt perfekt zu unserer Aufgabe, unseren Kunden im öffentlichen Sektor innovative und sichere Lösungen zu bieten."

Während seiner gesamten Laufbahn hat Makridis eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der nationalen Sicherheitsmaßnahmen und der Entwicklung innovativer Strategien zur Bekämpfung neuer Bedrohungen gespielt. Er war 37 Jahre bei der CIA tätig, davon vier Jahre als Betriebsleiter.

„DXC unterhält vertrauensvolle Beziehungen zu Kunden im öffentlichen Sektor und trägt seit Jahrzehnten zur Förderung von Innovationen bei. Ich freue mich darauf, mit Kunden zusammenzuarbeiten, um die Einführung von KI erfolgreich zu steuern und die Geschäftsergebnisse zu verbessern", so Makridis. „Gemeinsam streben wir danach, dass unsere Arbeit als Maßstab für hervorragende Leistungen in der Branche anerkannt wird, und konzentrieren uns darauf, Lösungen für die einzigartigen Herausforderungen unserer Kunden zu finden."

Seite 2 ► Seite 1 von 3