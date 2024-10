Silberpreis bricht aus und lässt Produzentenaktien eskalieren

Der Goldpreis ebnete in einem furiosen Wochenfinale dem Silberpreis den Weg. Gold überwand das bisherige Rekordhoch bei 2.680+ US-Dollar und knackte im Anschluss die 2.700 US-Dollar. Auch Silber ließ sich nicht lange bitten und nutzte nach unzähligen Fehlversuchen die Chance, das markante Widerstandscluster um 32+ US-Dollar aufzubrechen. Die aktuellen Entwicklungen zum Thema Gold wurden im Kommentar „Wenn die Dämme brechen - Goldpreis überrennt Widerstand. Barrick Gold & Co. vor Kursrallye“ thematisiert. Zurück zu Silber.

Die letzte Kommentierung zu Silber an dieser Stelle wurde mit „Wird der Bann gebrochen? - Silberpreis vor der Entscheidung. Diese Produzentenaktie bricht bereits aus“ überschrieben. Silber arbeitete sich zuletzt erneut in Richtung 32+ US-Dollar vor. Die zahlreichen Fehlversuche, dieses Cluster zu durchbrechen, mahnten ohne Zweifel zur Vorsicht. Doch dieses Mal nutzte Silber die Gunst der Stunde und brach aus. Es wirken die gleichen fundamentalen Kräfte, wie bei Gold. Im Falle von Silber kommt aber nun noch die überaus spannende Charttechnik hinzu.

TIPP: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Sondersituation: Vervielfachungschance bei diesen Goldaktien"

V-Formation vor der Vollendung

Sollte der Ausbruch über die 32+ US-Dollar gelingen (das Szenario muss sich in den kommenden Tagen noch manifestieren), würde sich eine große V-Formation (orange dargestellt) vollenden. Das daraus resultierende Kaufsignal könnte den Silberpreis zügig in Richtung 34 US-Dollar / 35 US-Dollar führen. Selbst ein Durchmarsch in Richtung 40 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Welche Dynamik Silber in Phasen mit Momentum entwickeln kann, zeigte sich in der Vergangenheit.

Eskalierender Silberpreis reißt Produzentenaktien mit

Haussierende Gold- und Silberpreise lassen die Produzentenaktien natürlich nicht „kalt“. Aktuell kommt mächtig Zug in die Kursbewegungen von Barrick Gold, Newmont oder aber Pan American Silver. Die Liste der Aktien, die aktuell Ausbruchsszenarien kreieren, wird immer länger. Zwar gehört der kanadische Gold- und Silberproduzent Pan American Silver noch nicht dazu, doch der obere Chart verdeutlicht, dass sich das bald ändern könnte.

Pan American Silver hat im Bereich von 18+ US-Dollar einen schönen Doppelboden ausgebildet, der nun mit dem Ausbruch über die 22 US-Dollar seine Vollendung gefunden hat. Die Vehemenz des aktuell zu beobachtenden Vorstoßes nährt die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 24,2 US-Dollar (markantes Juli-Hoch). Sollte auch dieses geknackt werden, würde sich die Tür in Richtung 28 US-Dollar öffnen. Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Im besten Fall auf 20 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte