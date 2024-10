Für wieviel Schwung sorgen die Programme der PBoC?

von Sven Weisenhaus

Die chinesische Zentralbank (PBoC) hat gestern die zwei Finanzierungsprogramme zur Ankurbelung des Kapitalmarkts gestartet. Wie am 24. September angekündigt (siehe „Überraschendes neues Maßnahmenpaket der PBoC“), sollen damit bis zu 800 Milliarden Yuan (104 Mrd. Euro) durch Kredite und neu geschaffene geldpolitische Instrumente in den Aktienmarkt gepumpt werden. Die Notenbank will damit nach eigenen Angaben eine „stetige Entwicklung“ der Kapitalmärkte unterstützen.

BIP-Daten bestätigen Chinas Wachstumsschwäche

Es dürfte kein Zufall sein, dass diese Maßnahmen ausgerechnet gestern konkret umgesetzt wurden. Denn Chinas Regierung hatte kurz zuvor verkünden müssen, dass die heimische Wirtschaft im 3. Quartal 2024 so langsam wuchs wie seit Anfang 2023 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Jahresvergleich legte um 4,6 % zu.