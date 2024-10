Accord Healthcare erhält positive CHMP-Stellungnahme für IMULDOSA®, ein Ustekinumab-Biosimilar zu Stelara®

London (ots/PRNewswire) -



- Accord gibt bekannt, dass der CHMP eine positive Stellungnahme für Imuldosa®

(Entwicklungscode: DMB-3115), ein Biosimilar zu Stelara®, das bei einer Reihe

von immunologischen Erkrankungen eingesetzt wird.

- Die Zulassung von Imuldosa® erweitert das Biosimilar-Portfolio von Accord

Healthcare und stärkt das Autoimmun-Franchise von Accord, das auf bestehenden

führenden Marken aufbaut.

- Imuldosa® wird das 5. Biosimilar für Accord in der EU sein, weitere 10

befinden sich in verschiedenen Entwicklungsstadien.



Accord Healthcare Limited (Accord), eine Tochtergesellschaft von Intas

Pharmaceuticals, gibt bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP)

der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine positive Stellungnahme

abgegeben hat, in der er die Zulassung von Imuldosa® (Entwicklungscode:

DMB-3115), ein Biosimilar von Stelara® (Ustekinumab), vermarktet von Janssen

Biotech Inc., einer Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson.





