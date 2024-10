Bundesbauministerin Klara Geywitz besucht zukunftsweisendes Projekt Woodscraper in Wolfsburg / Spatenstich für Holzhochhäuser der GLS Bank (FOTO)

Bochum/Wolfsburg (ots) - Die Bauaktivitäten beginnen: Zusammen mit

Bundesbauministerin Klara Geywitz wurde jetzt der Spatenstich für ein

bemerkenswertes Wohnbauprojekt der GLS Bank gefeiert. In zentraler Lage in

Wolfsburg entstehen die Woodscraper, zwei nachhaltige und sozial ausgerichtete

Hochhäuser aus Holz. Ihre Fertigstellung ist für 2026 geplant.



Die beiden Woodscraper in den Wolfsburger Hellwinkel Terrassen sehen 8.000

Quadratmeter Wohnfläche und 106 Wohneinheiten vor - größtenteils barrierefrei

und zu 45 Prozent sozial gefördert. Die Gebäude haben zwölf Geschosse, werden

mit vorgefertigten Massivholz-Elementen gebaut und verfügen über eine

regenerative Energieversorgung. Damit sind die Woodscraper die ersten Hochhäuser

dieser Art in Deutschland.





Beim Spatenstich hob Bundesbauministerin Klara Geywitz die Bedeutung desPilotprojektes für das zirkuläre Bauen hervor: "Die Woodscraper vereinen vieles,was guten Wohnraum auszeichnet. Sie sind nachhaltig, schaffen bezahlbarenWohnraum und greifen den Gemeinschaftsgedanken auf. Beim Spatenstich denken wireher selten an den Rückbau, aber bei diesem Projekt sollten wir es tun. Denn diebeiden Holzhochhäuser bringen wissenschaftliche Erkenntnisse zurKreislaufwirtschaft in die praktische Anwendung und dienen somit auch nach ihremLebenszyklus noch als Materialdepot und schonen künftig die Ressourcen."Dirk Kannacher, Vorstand der GLS Bank , unterstrich die Pionierrolle der Bankbeim nachhaltigen Bauen. "Seit Gründung der Bank im Jahr 1974 ist es unserAnliegen, ökologische und sozial gerechte Projekte im Wohnungsbau anzuschieben.Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.Unsere Mission ist es, zukunftsweisende Lösungen zu liefern. Energiewende undHolzbauwende sind im sozialverträglichen Wohnungsbau machbar. Ich wünsche mirsehr, dass die Woodscraper in ganz Deutschland Schule machen."Oberbürgermeister Dennis Weilmann wies auf die Bedeutung des Projektes für seineStadt hin: "Mit den Woodscrapern entsteht im neuen, nachbarschaftlichorientierten Wohngebiet Hellwinkel Terrassen ein lebendiger undzukunftsweisender Teil unserer Stadt. Wir sind stolz, dieses bundesweitbeachtete Bauprojekt in Wolfsburg realisieren zu können und damit unserStadtbild um ein weiteres städtebauliches Vorzeigeprojekt zu bereichern."Dank des Einsatzes nachwachsender Rohstoffe wird CO2 langfristig in den Gebäudengebunden und die Gebäude funktionieren als eine Art Materialbank. Die Baustoffeder Woodscraper lassen sich sortenrein zur Weiterverwendung zurückbauen. StattMüll stehen am Ende der Lebenszeit der Woodscraper wertvolle Rohstoffe zurVerfügung. Eine Forschungsgruppe begleitet das Projekt und sammelt Erfahrungenzur zirkulären Holzbauweise.Die Wohnungen in den Woodscrapern richten sich an alle Generationen und auch anFamilien. 45 Prozent entstehen im geförderten Wohnungsbau, 55 Prozent werdenfrei vermietet. Die GLS Bank strebt bezahlbaren nachhaltigen Wohnraum an undwill dies durch niedrige Mieten und stabile Nebenkosten erreichen. Geplant sindzudem ein Café im Erdgeschoss eines der Hochhäuser, eine Dachterrasse für alleBewohner*innen sowie Gemeinschaftsflächen im Außenbereich.Wer sich für eine Wohnung interessiert, kann sich per Mail anmailto:vermietung-woodscraper@gls.de wenden.Der architektonische Entwurf der Woodscraper stammt aus dem Büro Partner undPartner Architektur, Berlin. Es ist Mitinitiator des Projektes.Über WoodscraperDie Woodscraper sind ein Projekt der GLS Bank, für das die GLS Woodscraper GmbH& Co KG gegründet wurde. Als Bauherrin hat die sozial-ökologische Bank mitHauptsitz in Bochum mit zwei weitere Initiatoren an ihrer Seite. Zum einen dieBerliner Architekten Partner und Partner, die die zirkulären Woodscraperentworfen haben. Zum anderen UGK, die Berliner Unternehmensgruppe Krebs, die alsProjektsteuerer für nachhaltige Entwicklungen von Bauprojekten steht. Zu denFinanzierungspartner*innen des Projekts zählen die NBank und die DZ HYP.