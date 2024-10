Airbnb will Geschäftsfeld erweitern

San Francisco (dts Nachrichtenagentur) - Airbnb will in der Zukunft weit über sein bisheriges Kerngeschäft mit Zimmervermittlungen hinaus expandieren. "Airbnb wird einmal viel mehr sein als Kurzzeitvermietung", sagte Mitgründer und Vorstandschef Brian Chesky der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



Das Unternehmen wolle in den nächsten fünf Jahren jeweils zwei bis drei Geschäfte starten, die eines Tages einen Jahresumsatz von mindestens einer Milliarde Dollar einbringen. Chesky sprach auch von einer Zukunft, in der Airbnb ein Teil des gewöhnlichen Mietmarktes werden könnte: "Längerfristig stelle ich mir vor, dass die Menschen über Airbnb ihre Miete bezahlen."





