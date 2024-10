Ray Dalio, Warren Buffett und Paul Tudor setzen auf den größten ETF - Sie auch?

Jetzt habe ich Sie aber lange genug auf die Folter gespannt. Der weltweit größte ETF ist der SPDR S&P 500 ETF Trust. Er wurde am 29.01.1993 gegründet und war einer der ersten auf dem Markt. Er startete mit einem Volumen von 6,5 Millionen US-Dollar.

Jetzt hat der ETF die Schallmauer von 600 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen durchbrochen. Am 17. Oktober dieses Jahres belief sich das verwaltete Vermögen auf 603 Milliarden US-Dollar, was den SPDR S&P 500 in dieser Kategorie zur klaren Nummer 1 in der Welt macht.