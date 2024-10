DermRays eröffnet Shop auf Amazon Deutschland für verbessertes Einkaufserlebnis

Um die Logistik zu rationalisieren, hat DermRays Lagerhäuser an der Ost- und Westküste der USA, in Frankreich und in Asien eingerichtet. Zunächst wird das deutsche Geschäft den Bestand mit dem Amazon-Lager in Frankreich teilen, aber es ist geplant, bis Anfang 2025 ein eigenes Lager in Deutschland einzurichten, um die Lieferzeiten und den Komfort für die Kunden weiter zu verbessern.

Während DermRays seine Präsenz auf dem globalen Beauty-Tech-Markt weiter ausbaut, können sich die Kunden in Deutschland auf ein verbessertes Einkaufserlebnis und einen schnellen Service freuen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den neuen Shop auf Amazon Deutschland.

Im Folgenden finden Sie echte Kundenrezensionen aus anderen Geschäften:

1. DermRays V8S Diodenlaser-Haarentfernung, 810 nm, schnellere Ergebnisse, stärkste Leistung

„Ich benutze den DermRays Laser-Haarentferner jetzt seit etwa 5 Wochen an 3 Tagen in der Woche und bin absolut begeistert davon! Anfangs war ich aufgrund des Preises etwas skeptisch, vor allem im Vergleich zu IPL-Geräten, aber es war eine fantastische Investition. In nur wenigen Wochen sind meine Beine und Arme glatter geworden und mein Haar wächst viel langsamer und dünner nach.

Was mir am besten gefällt, ist, wie weich es sich anfühlt. Das Gerät verursacht keine starken Blitze oder Hautreizungen, was die Haarentfernung wirklich angenehm macht. Außerdem geht es schnell, sodass ich die Behandlung immer in meinen hektischen Alltag einfügen kann.

Ich brauche mich endlich nicht mehr jede Woche rasieren! DermRays hat die Haarentfernung für mich völlig verändert – ich wünschte, ich hätte es früher entdeckt." – von Amazon US