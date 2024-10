HUAWEI eKit bringt über 30 neue marktfähige Produkte auf den Markt und verbessert szenariobasierte Lösungen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Vertriebsgeschäfts kontinuierlich zu verbessern

DUBAI, VAE, 20. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Während der GITEX GLOBAL 2024 fand das HUAWEI eKit Forum unter dem Motto „Together for Growth, Digitalization for Success" (Gemeinsames Wachstum, Digitalisierung für Erfolg) statt. Auf dem Forum stellte Huawei eine Reihe von Erfolgen vor, die auf der Grundlage der strategischen E2E-Investitionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Marketing, Vertrieb, Lieferung und Dienstleistungen im Vertriebsgeschäft, einem der Kernbereiche des Unternehmensgeschäfts von Huawei, erzielt wurden. Es wurden mehr als 30 neue Produkte sowie mehrere aktualisierte, szenariobasierte Lösungen eingeführt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Vertriebsgeschäfts von Huawei zu verbessern und die digitale Transformation von KMU in verschiedenen Branchen zu erleichtern.

HUAWEI eKit hat eine Vielzahl innovativer Produkte und szenariobasierter Lösungen für Büros, Bildungseinrichtungen, Hotels und andere typische Szenarien auf den Markt gebracht und ermöglicht eine reibungslose Installation und Wartung dieser Lösungen. Darüber hinaus hat HUAWEI eKit mit Partnern zusammengearbeitet, um das gemeinsame Marketing und den Einfluss der Marke zu verbessern und die Fähigkeiten der Partner zu fördern. Durch die Verbesserung der Qualität des Kundendienstes und der Liefereffizienz hat HUAWEI eKit außerdem dazu beigetragen, dass Partner Endkunden besser bedienen können. Nicht zuletzt hat HUAWEI eKit durch einheitliche Richtlinien, vielseitige Anreize auf der Grundlage von Investitionen und Leistung der Partner, Kontrolle der Marktordnung und langfristige Kommunikationsmechanismen ein gesundes Ökosystem von Vertriebspartnern aufgebaut, von dem alle profitieren.