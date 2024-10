Eruditus sichert sich eine 150-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie F, angeführt von The Rise Fund von TPG

MUMBAI, Indien,, 20. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Eruditus, das weltweit führende Unternehmen, das Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu erschwinglichen Preisen verschafft, gab heute bekannt, dass es eine Finanzierungsrunde der Serie F in Höhe von 150 Millionen US-Dollar unter der Leitung von TPGs The Rise Fund, der sektorübergreifenden Strategie der globalen Impact-Investing-Plattform von TPG, unter Beteiligung der bestehenden Investoren Softbank Vision Fund 2, Leeds Illuminate, Accel, CPP Investments und der Chan Zuckerberg Initiative. Dies unterstreicht das bemerkenswerte Wachstum und den Einfluss des Unternehmens durch kontinuierliche Innovationen im Bereich der hochwertigen, berufsorientierten Bildung auf der ganzen Welt. Die Kapitalerhöhung folgt auf ein erfolgreiches Jahr für Eruditus, in dem das Unternehmen von Time zur Nummer 1 unter den globalen Bildungsanbietern ernannt wurde und auf Ganzjahresbasis die Gewinnzone erreichte.

Die Finanzierung stärkt das globale Wachstum von Eruditus und wird für Investitionen in KI-Technologien verwendet, um das Lernerlebnis weiter zu verbessern, das schnell wachsende Geschäft des Unternehmens mit Regierungen und Unternehmen auszubauen und die Investitionen in den Regionen Indien und APAC zu verstärken. Da das Unternehmen weiter wächst und sich vergrößert, plant es künftige Übernahmen und Investitionen, die in der Vergangenheit zu einem beeindruckenden Umsatzwachstum und zur Expansion in strategischen Märkten beigetragen haben. Avendus Capital war der exklusive Finanzberater für die Kapitalbeschaffung.

Die Aufgabe von Eruditus, qualitativ hochwertige Bildung weltweit zugänglich und erschwinglich zu machen, war noch nie so wichtig wie heute. Die Wirtschaft verändert sich heute schneller als je zuvor – und die KI-Revolution bedeutet, dass sie sich noch schneller verändern wird. Das Unternehmen beschleunigt seine Investitionen in Technologien, um die Leistung der generativen KI zu nutzen, um das Lernerlebnis weiter zu verbessern und verbesserte Lernlösungen anzubieten. Eruditus hat bereits eigene KI-unterstützte Tutoren für Schüler und Programme mitPartnerschulen eingeführt. Der Bedarf an Schulungen im Zeitalter der KI führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach den Unternehmenslösungen des Unternehmens, deren Umsatz im vergangenen Jahr um 45 % gestiegen ist.