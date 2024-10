WVTA-Genehmigung! HONGQI EH7 besteht Prüfung für den EU-Markt

Am 14. Oktober hielten FAW HONGQI und TÜV Rheinland eine offizielle Genehmigungszeremonie ab, an der Lu Yu, Director of Product Department von HONGQI Overseas, Liu Hongtao, General Manager von HONGQI Overseas, und Massimo Bianchi, Vice President – TÜV Rheinland Western Europe, teilnahmen.

CHANGCHUN, China, 20. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Während des Pariser Automobilsalons 2024 erhielt das von FAW HONGQI unabhängig entwickelte neue Energiemodell HONGQI EH7 wie geplant das vom luxemburgischen Verkehrsministerium (SNCH) ausgestellte EU-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung (European Union Whole Vehicle Type Approval, EU-WVTA). Dies bedeutet, dass das Modell die neuesten verbindlichen Zugangsvorschriften der Europäischen Union erfüllt und somit umfangreiche Exporte in die EU-Mitgliedstaaten und andere Länder und Regionen, welche die EU-WVTA-Genehmigung anerkennen, ermöglicht.

Die WVTA-Genehmigung ist international als eines der renommiertesten Zertifizierungssysteme anerkannt. Das Projektteam von HONGQI schloss alle Tests in nur zweieinhalb Monaten ab, erhielt erfolgreich die WVTA-Genehmigung und stellte damit die Leistungsfähigkeit von HONGQI unter Beweis. Die Erteilung dieser Genehmigung hat eine solide Grundlage für den Eintritt der Marke HONGQI in den EU-Markt geschaffen und unterstreicht die Entschlossenheit der Marke, ihre Expansion in Übersee zu beschleunigen, Marktchancen zu nutzen und ihre Position als „World's new luxury", als neue Luxusautomobilmarke der Welt, zu festigen.

Im Rahmen der Genehmigungszeremonie erklärte Lu Yu: „Die Zusammenarbeit zwischen HONGQI und dem TÜV Rheinland war entscheidend für den erfolgreichen Erwerb der WVTA-Genehmigung. Ich möchte den Projektteams beider Parteien gratulieren und hoffe, dass wir unsere Zusammenarbeit mit der TÜV Group in verschiedenen Bereichen weiter ausbauen, starke Allianzen bilden und ein Modell für die Zusammenarbeit in der Branche schaffen werden, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten."

Massimo Bianchi ergänzte: „FAW ist ein wichtiger Kunde von TÜV Rheinland. Unser globales Netzwerk und unser technisches Fachwissen sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, chinesische Automobilhersteller wie FAW bei der Verwirklichung ihrer Globalisierungsziele zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit FAW auch in Zukunft fortzusetzen."

HONGQI hat sich schon immer dafür eingesetzt, qualitativ hochwertige, sichere und zuverlässige Transportlösungen für Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt bereitzustellen und sicherzustellen, dass europäische Kundinnen und Kunden Zugang zu fortschrittlichen Elektrofahrzeugen haben, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Dank seiner innovativen Sicherheitsmerkmale und der strikten Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bietet der HONGQI EH7 ein herausragendes Fahrerlebnis und ist damit die ideale Wahl für Käuferinnen und Käufer von Elektrofahrzeugen, die sowohl Leistung als auch Sicherheit suchen.

