HONGQIs neue Elektromodelle EH7 und EHS7 begeistern auf dem Pariser Autosalon 2024

CHANGCHUN, China, 20. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Im Oktober 2024 sorgte HONGQI auf dem Pariser Autosalon 2024 mit der Einführung der vollelektrischen Limousine EH7 und des vollekektrischen SUVs EHS7 für Aufsehen. Die Markteinführung markiert einen entscheidenden Moment in der Expansion der Marke in den europäischen Markt und unterstreicht ihr Engagement für Spitzentechnologie, fortschrittliche Leistung, raffiniertes Design und Nachhaltigkeit – was sie zu eine neuen Option für Kundinnen und Kunden macht, die Premium-Elektrofahrzeuge suchen.

Der HONGQI EH7 und der EHS7 sind mit einem Hochleistungs-Elektroantrieb ausgestattet, der eine Drehzahl von 22.500 U/min erreicht und eine Leistung von bis zu 455 kW bei einem Drehmoment von 756 Nm liefert. Diese Werte sorgen für eine Beschleunigung, die mit der von Supersportwagen vergleichbar ist. Bei einer klassenbesten WLTP-Reichweite von 655 km für den EH7 und robusten 600 km für den EHS7 unterstützen beide Modelle das Schnellladen von 10 % auf 80 % in nur 20 Minuten – ideal für Langstreckenfahrten, bei denen man in einer einfachen Kaffeepause genügend Energie für die Weiterreise aufladen kann.