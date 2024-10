P&G: Umsatzrückgang, aber optimistisches Wachstum trotz Herausforderungen!

Procter & Gamble (P&G) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Nettoumsatz von 21,7 Milliarden US-Dollar erzielt, was einem leichten Rückgang von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz dieses Rückgangs konnte das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 2 Prozent verzeichnen, jedoch deutlich unter den 7 Prozent des Vorjahres. Die schwächere Nachfrage in China, insbesondere im Bereich der Luxuspflegeprodukte, hat sich negativ auf die Verkaufszahlen ausgewirkt.

Der verwässerte Gewinn je Aktie fiel um 12 Prozent auf 1,61 US-Dollar, was auf Restrukturierungskosten in nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichen zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu stieg der Kerngewinn je Aktie um 5 Prozent auf 1,93 US-Dollar, was die Erwartungen der Wall Street von 1,90 US-Dollar übertraf. Der operative Cashflow belief sich auf 4,3 Milliarden US-Dollar, während der Reingewinn bei 4,0 Milliarden US-Dollar lag. P&G erreichte eine bereinigte Free-Cashflow-Produktivität von 82 Prozent, was im Rahmen der Erwartungen liegt.