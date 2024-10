Nestlé senkt Prognosen: Umsatzwachstum auf Rekordtief – Aktie im Sinkflug!

Nestlé hat seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Jahr 2024 deutlich nach unten korrigiert, was auf anhaltende Herausforderungen im Markt zurückzuführen ist. Der Lebensmittelkonzern rechnet nun mit einem organischen Umsatzwachstum von lediglich etwa 2 Prozent, dem niedrigsten Wert seit über zwei Jahrzehnten. Zuvor hatte das Unternehmen ein Wachstum von mindestens 3 Prozent in Aussicht gestellt. Diese negative Prognose führte zu einem Rückgang der Aktie um mehrere Prozentpunkte im frühen Handel in der Schweiz, was seit Jahresbeginn einen Gesamtverlust von rund 16 Prozent bedeutet.

Im September 2024 wurde Mark Schneider, der langjährige CEO, durch Laurent Freixe ersetzt, der als interner Kandidat gilt. Freixe hat sich zum Ziel gesetzt, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, nachdem bereits im Juli eine Prognosesenkung erfolgt war. Er kündigte an, die Organisation zu straffen und die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen, was unter anderem eine Verjüngung des Managements und eine Reduzierung der geografischen Zonen umfasst. Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Skepsis unter Analysten groß. So äußerten Experten von Bernstein, dass unklar sei, wie die Umstrukturierung dazu beitragen könne, den Marktanteil wieder zu erhöhen.