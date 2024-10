DAX erreicht Rekordhoch: Anleger setzen auf positive Impulse und Chancen!

In China bleibt die erhoffte wirtschaftliche Erholung jedoch aus. Trotz stabiler Daten gibt es keine Anzeichen für einen baldigen Aufschwung. Die Rally am chinesischen Aktienmarkt hat an Dynamik verloren, und die Regierung muss kostspielige Maßnahmen ergreifen, um das Wachstum zu fördern. Die Anleger zeigen sich zunehmend skeptisch, da die Rally der großen Indizes mehr auf Hoffnung als auf soliden Fundamentaldaten basiert.

Der DAX hat gestern ein neues Allzeithoch erreicht, was die Unsicherheit unter Leerverkäufern verdeutlicht. Positive Impulse kommen von der Europäischen Zentralbank (EZB), die weitere Zinssenkungen signalisiert, sowie von stabilisierenden Signalen aus China und einer optimistischen Verbraucherstimmung in den USA. Anleger betrachten die 19.500 Punkte im DAX zunehmend als attraktives Einstiegsniveau.

Im Gegensatz dazu zeigt die Wall Street eine positive Entwicklung. Die US-Verbraucher sind weiterhin konsumfreudig, was sich in den Einzelhandelsdaten widerspiegelt. Die Umsätze stiegen im September um 0,4 %, was über den Erwartungen lag. Das bevorstehende Weihnachtsgeschäft könnte die Unternehmensgewinne weiter ankurbeln, und Anleger scheinen optimistisch auf die nächste Berichtssaison zu blicken. Unternehmen, die zwar kurzfristig warnen, aber ihre Jahresprognosen bestätigen, erfahren Kursgewinne, was zeigt, dass die Anleger bereits auf einen möglichen Aufschwung setzen.

Die EZB hat die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt, um der schwächelnden Konjunktur entgegenzuwirken. Trotz der Senkung bleibt die Inflation ein Thema, und die EZB erwartet, dass diese in den kommenden Monaten ansteigt, bevor sie auf das Ziel von 2 % zurückkehrt. Die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone ist jedoch besorgniserregend, was die Notwendigkeit weiterer Zinssenkungen unterstreicht.

Die Ölpreise hingegen befinden sich auf Talfahrt, was auf eine schwächere Nachfrage aus China zurückzuführen ist. Die OPEC hat ihre Prognosen für die Ölnachfrage gesenkt, was die Unsicherheit auf den Märkten verstärkt. Chinas schwache Wirtschaftsdaten, einschließlich enttäuschender Export- und Importzahlen, deuten auf eine anhaltende Kaufzurückhaltung hin.

Insgesamt bleibt die Marktlage angespannt, während die Anleger auf weitere Entwicklungen in China und die geldpolitischen Entscheidungen der EZB warten. Die Unsicherheit über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung könnte die Märkte weiterhin belasten.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 19.649PKT auf L&S Exchange (18. Oktober 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.