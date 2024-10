Goldpreis auf Rekordhoch: Anleger flüchten vor Unsicherheiten!

Analysten führen den Anstieg des Goldpreises auf mehrere Faktoren zurück. Zum einen sorgt die Unsicherheit über den Ausgang der US-Wahlen am 5. November, bei denen der Republikaner Donald Trump und die Demokratin Kamala Harris gegeneinander antreten, für eine verstärkte Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen. Investoren suchen in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Ungewissheit nach stabilen Anlageformen, und Gold gilt traditionell als solche.

Der Goldpreis hat in den letzten Wochen einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet und erreichte am Freitag ein neues Rekordhoch von über 2.700 US-Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm). Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer Kombination aus geopolitischen Unsicherheiten, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen, und der Erwartung einer lockeren Geldpolitik durch die Notenbanken. Im Vergleich zum Vorjahr, als eine Feinunze Gold noch unter 2.000 Dollar kostete, hat sich der Preis signifikant erhöht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Geldpolitik der Zentralbanken. Die Europäische Zentralbank hat kürzlich die Zinsen gesenkt, und auch die US-Notenbank hat signalisiert, dass sie bereit ist, die Zinsen weiter zu senken. Niedrige Zinsen machen Gold attraktiver, da es im Gegensatz zu Anleihen keine Zinsen abwirft. Wenn die Zinsen sinken, verlieren andere Anlageformen an Attraktivität, was die Nachfrage nach Gold weiter anheizt. Zudem könnte ein schwächerer US-Dollar, der durch Zinssenkungen belastet wird, Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger machen.

Zusätzlich zu diesen wirtschaftlichen Faktoren bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt, was ebenfalls zur Flucht in sichere Anlagen beiträgt. Die aktuellen Konflikte und die Drohung einer Eskalation durch Gruppen wie die Hisbollah verstärken die Unsicherheiten und treiben Anleger in den Goldmarkt.

Insgesamt zeigt der aktuelle Goldpreisanstieg, dass Investoren auf der Suche nach Sicherheit sind, während sie sich auf eine ungewisse wirtschaftliche und politische Zukunft vorbereiten. Der Markt bleibt volatil, und die Entwicklungen in den kommenden Wochen, insbesondere im Hinblick auf die US-Wahlen und die Geldpolitik, werden entscheidend für die weitere Preisentwicklung von Gold sein.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2.721USD auf Forex (19. Oktober 2024, 13:29 Uhr) gehandelt.