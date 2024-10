Netflix übertrifft Erwartungen: 5 Millionen neue Kunden im Q3 2024!

Netflix hat im dritten Quartal 2024 mehr als fünf Millionen neue Kunden gewonnen und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Videostreaming-Marktführer verzeichnete ein starkes Wachstum, das maßgeblich durch sein günstigeres Abo-Modell mit Werbung gefördert wurde. In den Ländern, in denen dieses Angebot verfügbar ist, stieg die Nutzerzahl in dieser Preiskategorie um 35 Prozent. Insgesamt hat Netflix nun rund 282,7 Millionen Kundenhaushalte, was auf etwa 600 Millionen Zuschauer hindeutet. Kunden verbringen im Durchschnitt zwei Stunden täglich mit dem Streaming-Dienst.

Der Umsatz von Netflix stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar, was die Analystenprognosen übertraf. Der Gewinn kletterte auf 2,36 Milliarden Dollar, verglichen mit 1,68 Milliarden Dollar im Vorjahr. Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen ein weiteres Umsatzwachstum von fast 15 Prozent, unter anderem durch die zweite Staffel der beliebten Serie "Squid Game".