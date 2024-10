Ölpreise stabilisieren sich: Geopolitik und China belasten den Markt!

Die Ölpreise haben sich in der vergangenen Woche nach starken Schwankungen stabilisiert, wobei der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember am Donnerstag um 29 Cent auf 74,51 Dollar stieg. Auch der Preis für die US-Sorte WTI verzeichnete einen Anstieg und kostete 70,71 Dollar, was einem Plus von 0,32 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Die Stabilisierung folgt auf einen signifikanten Rückgang der Preise zu Beginn der Woche, als Brent zeitweise über 81 Dollar und WTI über 78 Dollar gehandelt wurde. Diese Preisanstiege waren vor allem durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten, insbesondere die Sorge um einen möglichen Konflikt zwischen Israel und dem Iran, bedingt.

Die Marktstimmung änderte sich jedoch am Dienstag, als Berichte aufkamen, dass Israel im Falle eines Vergeltungsschlags gegen den Iran keine Atom- und Ölanlagen angreifen wolle. Diese Nachricht führte zu einer Beruhigung der Märkte. Dennoch bleibt die Unsicherheit hoch, insbesondere nach der Tötung des Hamas-Anführers Jihia al-Sinwar durch Israel. Während US-Sicherheitsberater Jake Sullivan die Möglichkeit eines Endes des Konflikts zwischen Israel und der Hamas in Aussicht stellte, kündigte die mit der Hamas verbündete Hisbollah im Libanon eine "neue Phase der Eskalation" an.

Am Freitag gaben die Ölpreise leicht nach, wobei Brent auf 74,11 Dollar fiel und WTI auf 70,30 Dollar. Diese Rückgänge sind Teil eines größeren Trends, da die Preise im Wochenverlauf stark unter Druck geraten sind. Ein wesentlicher Faktor für die Unsicherheit auf dem Ölmarkt ist die schwächelnde Nachfrage aus China, die die Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) und des Ölkartells Opec für die Ölnachfrage im kommenden Jahr negativ beeinflusst hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ölpreise trotz kurzfristiger Stabilisierung weiterhin von geopolitischen Spannungen und einer schwachen globalen Nachfrage geprägt sind. Die Marktteilnehmer bleiben vorsichtig und beobachten die Entwicklungen im Nahen Osten sowie die wirtschaftlichen Indikatoren aus China, um die zukünftige Preisentwicklung besser einschätzen zu können.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 73,18USD auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2024, 13:00 Uhr) gehandelt.