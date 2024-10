Allianz-Aktie: Kursziel auf 376 Euro – Dividende und Wachstum im Fokus!

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Allianz-Aktie von 309 auf 376 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner erwartet, dass der Versicherer im Dezember einen vielversprechenden Dreijahresplan mit steigenden Wachstumszielen präsentieren wird, die seiner Meinung nach jährlich übertroffen werden könnten. Diese positive Einschätzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Sparer und Investoren von attraktiven Zinsen auf Tagesgeldkonten profitiert haben, jedoch eine Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) bevorsteht, die zu sinkenden Zinsen führen könnte.

Die Allianz gilt als einer der attraktivsten Dividendenzahler in Deutschland. Das Unternehmen hat seit 25 Jahren eine Dividende ausgeschüttet, die zuletzt für das Geschäftsjahr 2023 bei 13,80 Euro pro Aktie lag, was einer Dividendenrendite von 4,73 % entspricht. In den letzten zehn Jahren konnte die Allianz ihre Dividende im Durchschnitt um 10,04 % jährlich steigern. Für das kommende Jahr wird eine Dividende von etwa 14,90 Euro pro Aktie erwartet, was eine Rendite von 5,11 % bei einem aktuellen Aktienkurs von 291,80 Euro bedeutet.