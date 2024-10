Durchbruch in der Diagnostik: PentixaFor erhält PRIME-Status der EMA!

PentixaFor ist ein innovativer Tracer für die Positronen-Emissions-Tomographie (PET), der gezielt auf den C-X-C-Rezeptor 4 (CXCR4) abzielt. Dieser Rezeptor ist in Geweben, die übermäßiges Aldosteron produzieren, stark exprimiert, was für die Diagnose von PA von Bedeutung ist. Die Entwicklung von PentixaFor zielt darauf ab, eine nicht-invasive und präzise Alternative zur derzeitigen Standardprozedur, dem invasiven Nebennierenvenen-Sampling (AVS), zu bieten. Dies könnte die diagnostische Subtypisierung bei PA revolutionieren und die Herausforderungen bei der Diagnose und Behandlung dieser Erkrankung, die die häufigste Ursache für sekundäre Hypertonie darstellt, erheblich verringern.

Die Pentixapharm Holding AG hat am 18. Oktober 2024 bekannt gegeben, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) ihrem Leitkandidaten Ga68-PentixaFor den PRIME-Status verliehen hat. Dieser Status ermöglicht eine frühzeitige und proaktive Unterstützung bei der Entwicklung des Radiodiagnostikums und könnte eine beschleunigte Zulassung zur Folge haben. Der PRIME-Status ist für vielversprechende Arzneimittel gedacht, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf adressieren, was bei PentixaFor der Fall ist, da es sich um eine neuartige Bildgebungsmethode für den primären Hyperaldosteronismus (PA) handelt.

Das PRIME-Programm der EMA fördert eine intensivere Interaktion zwischen der Agentur und den Entwicklern, um die Entwicklungspläne zu optimieren und die Evaluierung zu beschleunigen. Dies umfasst unter anderem frühzeitige Beratungen und möglicherweise eine Gebührenbefreiung für wissenschaftliche Beratungen. Pentixapharm plant, im Jahr 2025 eine Phase-III-Zulassungsstudie für PentixaFor in Europa und den USA zu starten.

Zusätzlich wird Pentixapharm auf dem 37. Jahreskongress der European Association of Nuclear Medicine (EANM) in Hamburg, der vom 19. bis 23. Oktober 2024 stattfindet, mit 17 akademischen Präsentationen vertreten sein. Diese Präsentationen werden sich auf die CXCR4-Zielstruktur konzentrieren, die für die Entwicklung mehrerer diagnostischer und therapeutischer Radiopharmazeutika von Bedeutung ist. Dr. Dirk Pleimes, Chief Medical Officer von Pentixapharm, äußerte sich optimistisch über die Fortschritte und das Interesse an CXCR4 als Zielstruktur.

Insgesamt positioniert sich Pentixapharm mit seinen innovativen Ansätzen und dem PRIME-Status für PentixaFor als bedeutender Akteur im Bereich der Radiopharmazeutika, insbesondere in der Diagnostik von Erkrankungen wie dem primären Hyperaldosteronismus.

Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,33 % und einem Kurs von 3,845EUR auf Tradegate (18. Oktober 2024, 22:27 Uhr) gehandelt.