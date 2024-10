SM Wirtschaftsberatungs AG: Erfolgreicher Verkauf stärkt finanzielle Position!

Die SM Wirtschaftsberatungs AG hat am 17. Oktober 2024 den erfolgreichen Verkauf von etwa einem Drittel ihrer Anteile an der Raisin GmbH, einem Berliner Unternehmen, bekannt gegeben. Diese Transaktion wurde offiziell beurkundet und soll noch im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen werden, was bedeutet, dass die finanziellen Auswirkungen voraussichtlich noch in 2024 gewinnwirksam werden.

Durch diesen Verkauf kann die SM Wirtschaftsberatungs AG stille Reserven in Höhe von rund einer Million Euro realisieren. Diese Reserven sind in der Bilanz der Gesellschaft gemäß den strengen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erst bei ihrer Realisierung gewinnwirksam. Der Vorstand der SM Wirtschaftsberatungs AG äußerte sich erfreut über den erfolgreichen Abschluss der Transaktion, der als positiver Schritt zur Stärkung der finanziellen Position des Unternehmens angesehen wird.