Schock für Lilium: Keine 50 Millionen Euro Bürgschaft von der Ampel-Koalition!

Der Elektroflugzeug-Pionier Lilium wird keine staatliche Unterstützung in Form einer Bürgschaft über 50 Millionen Euro erhalten, da die Ampel-Koalition in Berlin diese abgelehnt hat. Die Entscheidung, die vor allem von den Grünen getragen wurde, führt dazu, dass auch eine bereits beschlossene Unterstützung des bayerischen Kabinetts hinfällig wird. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte scharfe Kritik an den Grünen und betonte, dass Bayern nicht in der Lage sei, die Hilfszusagen allein zu stemmen. Lilium, das an einem vollelektrischen Flugtaxi arbeitet, plant seinen Erstflug für Anfang 2025 und die Auslieferung der ersten Maschinen für 2026. Die finanziellen Anforderungen sind hoch; im ersten Halbjahr 2024 wurden bereits 200 Millionen Euro ausgegeben, und das Unternehmen wird derzeit von etwa 70 Investoren finanziert.

Die Ablehnung der Bürgschaft hat zu gegenseitigen Schuldzuweisungen innerhalb der Koalition geführt. SPD-Haushälter Dennis Rohde betonte, dass Deutschland sich nicht leisten könne, zukunftsträchtige Industriearbeitsplätze zu verlieren, und bedauerte, dass es keine Mehrheit für die Unterstützung dieser klimaneutralen Technologie gab. Der FDP-Abgeordnete Karsten Klein kritisierte das Scheitern der Unterstützung als schlechtes Signal für den Hightech-Standort Bayern und forderte die bayerische Staatsregierung auf, mehr Planungssicherheit für Start-ups zu schaffen.