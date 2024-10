Euro unter Druck: EZB-Senkung und starke US-Daten belasten die Währung

Am Donnerstag geriet der Euro nach der Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) stark unter Druck. Die EZB senkte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte, was die dritte Senkung in diesem Jahr darstellt. Diese Maßnahme wurde als Reaktion auf die rückläufige Inflation und die schwache Konjunktur im Euroraum interpretiert. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, dass man der Inflation noch nicht vollständig entgegengewirkt habe, jedoch Fortschritte erzielt wurden. Die Märkte reagierten auf die Entscheidung mit einem Rückgang des Euro, der auf den tiefsten Stand seit Anfang August fiel und zeitweise bei 1,0811 Dollar notierte.

Am Freitag stabilisierte sich der Euro leicht und wurde im New Yorker Handel mit 1,0867 Dollar bewertet. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0847 Dollar festgesetzt. Vor dem Wochenende standen in der Eurozone und den USA keine bedeutenden Konjunkturdaten an, was zu einem ruhigen Handel führte. Experten erwarten jedoch, dass die kommende Woche mit den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone sowie dem Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland wieder interessanter wird.

Die Unsicherheit über die zukünftige Zinspolitik der EZB bleibt bestehen. Analysten beobachten genau, ob Lagarde in ihren kommenden Äußerungen Hinweise auf eine mögliche weitere Zinssenkung geben wird. Eine zu starke Besorgnis über die wirtschaftliche Entwicklung könnte die Märkte verunsichern und den Euro weiter belasten. Umgekehrt könnte eine Dämpfung der Zinssenkungserwartungen die Währung stabilisieren.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation, dass der Euro in einem herausfordernden Umfeld operiert, das von divergierenden geldpolitischen Ansätzen und unterschiedlichen wirtschaftlichen Indikatoren geprägt ist. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die Richtung des Euro und die Reaktionen der Märkte auf die geldpolitischen Signale der EZB und der US-Notenbank zu beobachten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 1,087USD auf Forex (18. Oktober 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.