EZB senkt Zinsen erneut: Was bedeutet das für Sparer und Kreditnehmer?

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf die sinkende Inflation und die schwache Konjunktur im Euroraum reagiert, indem sie den Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent senkt. Dies ist bereits die dritte Zinssenkung in diesem Jahr. Die EZB betont, dass der Fortschritt im Kampf gegen die Inflation zwar erkennbar ist, jedoch die schwache Wirtschaftslage in der Eurozone besorgniserregend bleibt. Der Zinssatz für Kredite an Banken wird ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent gesenkt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte klar, dass die zukünftige Zinspolitik datenabhängig bleibt und keine Vorhersagen für weitere Zinsschritte im Dezember gemacht werden.

Die jüngsten Inflationsdaten zeigen einen Rückgang auf 1,7 Prozent im September, was unter dem Zielwert der EZB von zwei Prozent liegt. Diese Entwicklung wird vor allem durch sinkende Energiepreise begünstigt. Dennoch bleibt die EZB vorsichtig, da die Kerninflation, die volatile Preise für Energie und Nahrungsmittel ausschließt, nur leicht auf 2,7 Prozent gesenkt wurde. Ökonomen warnen vor möglichen Risiken, insbesondere durch steigende Löhne, die die Inflation wieder anheizen könnten.

Die EZB erwartet für das laufende Jahr ein minimales Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent, was unter den vorherigen Prognosen liegt. Die wirtschaftliche Erholung im Euroraum wird erst in den kommenden Jahren erwartet. Trotz der Fortschritte im Inflationskampf bleibt die EZB auf der Hut, da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin herausfordernd sind. Sparer müssen sich auf niedrigere Zinsen einstellen, während Schuldner von den gesenkten Zinsen profitieren können. Die gesunkene Inflation ermöglicht es Sparern, eine positive Rendite zu erzielen, was in der vorherigen Inflationswelle nicht der Fall war.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 16,64EUR auf Tradegate (18. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.