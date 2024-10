Diese Woche: Wichtige Wirtschafts- und Unternehmenszahlen im Fokus!

In der kommenden Woche stehen zahlreiche Wirtschafts- und Finanztermine an, die sowohl Unternehmen als auch Konjunkturdaten betreffen. Am Freitag, den 18. Oktober, werden die Quartalszahlen von Unternehmen wie Volvo AB, Elisa und Procter & Gamble veröffentlicht. Zudem stehen wichtige Konjunkturdaten aus Japan, China und Deutschland auf der Agenda, darunter die Verbraucherpreise und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Chinas für das dritte Quartal 2024.

Am Montag, den 21. Oktober, wird die Erzeugerpreisindex für Deutschland veröffentlicht, während in den USA Frühindikatoren erwartet werden. Ein bedeutendes Ereignis ist der Digital-Gipfel in Frankfurt, an dem hochrangige Politiker und Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft teilnehmen.