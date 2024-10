STRATEC SE: Umsatzprognose gesenkt – Anleger reagieren verhalten!

STRATEC SE hat am 17. Oktober 2024 vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2024 veröffentlicht und dabei eine Anpassung der Umsatzprognose bekannt gegeben. Der Konzernumsatz belief sich auf 176,3 Millionen Euro, was einem Rückgang im Vergleich zu 187,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Entwicklung liegt unter den Erwartungen, da einige Auslieferungen ins vierte Quartal 2024 und ins Geschäftsjahr 2025 verschoben wurden. Trotz dieser Umsatzrückgänge konnte STRATEC jedoch eine adjustierte EBIT-Marge von 8,4 % erzielen, die nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (8,6 %) liegt. Dies ist auf frühzeitig implementierte Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung und eine Anpassung der Kapazitäten an die aktuelle Marktsituation zurückzuführen.

Das Unternehmen sieht sich jedoch auch mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere durch einen suboptimalen Produktmix und negative Skalierungseffekte. Positiv hervorzuheben ist, dass STRATEC vor dem Abschluss zusätzlicher Aufträge steht, die in der ursprünglichen Finanzprognose für 2024 nicht berücksichtigt waren. Daher wird für das vierte Quartal 2024 eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung im Vergleich zu den ersten neun Monaten erwartet. STRATEC geht davon aus, die Umsatzrückstände bis zum Jahresende größtenteils aufholen zu können.

In Anbetracht des weiterhin volatilen Marktumfelds hat der Vorstand die Umsatzprognose für 2024 leicht angepasst. Statt eines stabilen bis leicht steigenden Umsatzvolumens wird nun ein währungsbereinigtes, stabiles bis leicht rückläufiges Umsatzvolumen erwartet. Die Prognose für die adjustierte EBIT-Marge bleibt jedoch unverändert und wird weiterhin im Bereich von 10,0 % bis 12,0 % angestrebt.

Die finalen Zahlen sowie die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2024 werden am 25. Oktober 2024 veröffentlicht. Die Reaktion der Anleger auf die Nachrichten war verhalten, und die Aktie von STRATEC fiel im nachbörslichen Handel um über zwei Prozent. Analysten von Hauck Aufhäuser Investment Banking haben die Aktie von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 31 Euro gesenkt, da die Umsatzsenkung an der Glaubwürdigkeit des Unternehmens kratzt.

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 41,30EUR auf Tradegate (18. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.