flatexDEGIRO: BaFin-Mandat endet – Aktienkurs springt um 6,4% nach oben!

Die flatexDEGIRO AG hat am 18. Oktober 2024 bekannt gegeben, dass das Mandat des BaFin-Sonderbeauftragten zum 30. September 2024 beendet wurde. Diese Entscheidung folgt auf die erfolgreiche Beseitigung schwerwiegender Mängel, die im Rahmen einer Sonderprüfung im Jahr 2022 festgestellt wurden. Die positive Prüfung durch den Sonderbeauftragten hat dazu geführt, dass die Unsicherheiten, die mit der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verbunden waren, nun entfallen. Dies hat zu einem Anstieg der Aktienkurse des Unternehmens geführt, die am Freitagnachmittag um bis zu 6,4 Prozent zulegten und zuletzt bei 14,75 Euro standen, was einem Plus von 2,4 Prozent entspricht.

Die flatexDEGIRO AG, ein führender Online-Broker in Europa, hat in den letzten zwei Jahren intensiv an der Verbesserung ihrer organisatorischen Strukturen und Prozesse gearbeitet. CEO Oliver Behrens betonte, dass die Zusammenarbeit mit der BaFin und dem Sonderbeauftragten entscheidend für die Erreichung dieses Meilensteins war. Er hob hervor, dass das Unternehmen nun den Fokus wieder verstärkt auf seine Kunden und wichtige Wachstumsprojekte richten kann. Dr. Benon Janos, stellvertretender CEO und CFO, ergänzte, dass die implementierten Lösungen teilweise über die regulatorischen Anforderungen hinausgehen und somit die Grundlage für zukünftiges Wachstum stärken.

Die positive Entwicklung der Aktienkurse ist auch auf das kürzlich gestartete Aktienrückkaufprogramm zurückzuführen, das Anfang Oktober 2024 begonnen wurde. In der Zeit seit dem Start des Programms haben die Aktien fast 15 Prozent an Wert gewonnen. Die flatexDEGIRO AG, die rund 3 Millionen Kundenkonten verwaltet und im Jahr 2023 etwa 60 Millionen Wertpapiertransaktionen abgewickelt hat, sieht sich in einer starken Position für weiteres Wachstum. In einem Markt, der von Bankenkonsolidierung, niedrigen Realzinsen und Digitalisierung geprägt ist, ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Marktanteile weiter auszubauen.

Insgesamt markiert das Ende des Mandats des BaFin-Sonderbeauftragten einen wichtigen Wendepunkt für flatexDEGIRO, der sowohl für das Unternehmen als auch für seine Anleger positive Perspektiven eröffnet.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 14,93EUR auf Tradegate (18. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.