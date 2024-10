Amadeus Fire AG senkt EBITA-Prognose: Herausforderungen im Personalmarkt

Die Amadeus Fire AG hat am 18. Oktober 2024 eine Anpassung ihrer Prognose für das operative EBITA im Gesamtjahr 2024 bekannt gegeben. Das Unternehmen, das sich auf Personaldienstleistungen und Weiterbildung spezialisiert hat, sieht sich aufgrund der anhaltend negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland mit Herausforderungen konfrontiert. Die Zurückhaltung bei der Auftragsvergabe hat die Geschäftsergebnisse der Amadeus Fire Group in den ersten neun Monaten des Jahres erheblich beeinflusst.

Nach neun Monaten 2024 erzielte die Amadeus Fire Group ein operatives EBITA von 46,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von etwa 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Zahl liegt auch unter den eigenen Erwartungen des Unternehmens. Der Vorstand hat daher die Prognose für das operative EBITA für das Gesamtjahr 2024 von zuvor 64-70 Millionen Euro auf nunmehr rund 58 Millionen Euro gesenkt. Diese Anpassung reflektiert die anhaltende Unsicherheit im Markt, die sich insbesondere in den Bereichen Zeitarbeit und Personalvermittlung bemerkbar macht.