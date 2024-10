EZB senkt Zinsen: Anleihekurse fallen – Was bedeutet das für Anleger?

Am Donnerstag erlebten die Kurse deutscher Bundesanleihen einen leichten Rückgang, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen gesenkt hatte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 133,94 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,21 Prozent anstieg. Die EZB reagierte mit der Zinssenkung auf die sinkende Inflation und die schwache wirtschaftliche Lage im Euroraum, indem sie den Einlagenzins um 0,25 Prozent auf 3,25 Prozent reduzierte. Diese Entscheidung war von Experten erwartet worden, jedoch gab EZB-Präsidentin Christine Lagarde keine klaren Hinweise auf zukünftige geldpolitische Maßnahmen.

Am Freitag setzten sich die leichten Kursverluste fort, der Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 133,84 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erneut auf 2,21 Prozent stieg. Christoph Rieger von der Commerzbank kommentierte, dass die Märkte optimistisch seien, dass die EZB ihre Zinspolitik in ähnlichem Tempo fortsetzen werde. Eine Rückkehr zu vierteljährlichen Zinssenkungen würde jedoch eine Wende in den makroökonomischen Daten erfordern.

Im weiteren Handelsverlauf blieben die Märkte ruhig, da keine bedeutenden Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht wurden. In den USA standen lediglich Daten aus der Bauwirtschaft an. Im Gegensatz zu den deutschen Anleihen stiegen die Kurse italienischer Anleihen, da die Ratingagenturen S&P und Fitch eine Überprüfung des italienischen Ratings anstanden. Rieger erwartet, dass aufgrund stabiler Wirtschaftsaussichten und verbesserter Defizitprognosen keine negativen Maßnahmen zu erwarten sind.

Insgesamt zeigt sich, dass die Märkte auf die geldpolitischen Entscheidungen der EZB reagierten, jedoch ohne größere Volatilität. Die Unsicherheit über die zukünftige Zinsentwicklung bleibt bestehen, während die EZB weiterhin auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen reagieren muss.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 134,1EUR auf Eurex (18. Oktober 2024, 13:12 Uhr) gehandelt.