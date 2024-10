EssilorLuxottica: Umsatzwachstum enttäuscht – Aktie reagiert negativ!

Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 6,44 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Zahl liegt jedoch unter den Erwartungen der Analysten, die mit einem stärkeren Wachstum gerechnet hatten. Berücksichtigt man Wechselkurseffekte, beträgt das Umsatzplus lediglich 2,3 Prozent.

EssilorLuxottica ist nicht nur für seine Brillenmarken bekannt, sondern betreibt auch Optikerketten wie Apollo und Sunglass Hut. Zudem produziert das Unternehmen Brillen für Luxusmarken wie Dolce & Gabbana, Chanel und Armani. Trotz der unter den Erwartungen liegenden Umsatzzahlen zeigt sich der Konzern in einem herausfordernden Marktumfeld relativ stabil.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf "Sector Perform" belassen und ein Kursziel von 205 Euro festgelegt. Analyst Piral Dadhania merkte an, dass der Umsatz etwas niedriger als erwartet ausgefallen sei, jedoch sei das Unternehmen insgesamt gut positioniert, um sich in einem schwierigen Markt zu behaupten.

Insgesamt spiegelt die Umsatzentwicklung von EssilorLuxottica die Herausforderungen wider, mit denen viele Unternehmen in der aktuellen wirtschaftlichen Lage konfrontiert sind. Die schwächeren Ergebnisse könnten auf eine allgemeine Marktsituation hinweisen, die durch Unsicherheiten und wechselnde Verbraucherpräferenzen geprägt ist. Analysten und Investoren werden die kommenden Quartale genau beobachten, um zu sehen, ob der Konzern in der Lage ist, seine Wachstumsziele zu erreichen und sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 215,7EUR auf Tradegate (18. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.