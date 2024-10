Huawei führt neue Produkte und Lösungen für den kommerziellen Markt ein und arbeitet mit Partnern zusammen, um die digitale Intelligenz für KMU zu beschleunigen

DUBAI, VAE, 20. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Während der 44. GITEX GLOBAL, einer der weltweit größten Technologiemessen, fand der Huawei Commercial Market Summit unter dem Motto „Joining Hands with Partners to Amplify Intelligence for SMEs" (Gemeinsam mit Partnern die Intelligenz für KMU fördern) statt. Auf der Veranstaltung stellte Huawei 17 neue Produkte und 6 neue Lösungen für den globalen KMU-Markt vor. Das Unternehmen teilte auch die Ergebnisse seiner fortgesetzten strategischen Investitionen in den kommerziellen Markt mit und betonte, dass es weiterhin an einem partnerzentrierten Ansatz festhalten wird. Huawei ist bestrebt, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um Hunderttausende von Kunden auf dem kommerziellen Markt zu bedienen.

In seiner Eröffnungsrede sagte Ernest Zhang, Präsident der Geschäftsabteilung für Partnerentwicklung und Handel & Vertrieb in der Abteilung für Unternehmensvertrieb von Huawei: „Im vergangenen Jahr hat Huawei auf dem kommerziellen Markt ein schnelles Wachstum in Bezug auf die Anzahl der Partner und Kunden sowie den Gesamtumsatz erzielt. Huawei wird fest an seiner partnergesteuerten Strategie für den kommerziellen Markt festhalten und gemeinsam mit seinen Partnern tiefe Einblicke in die Kundenanforderungen in verschiedenen Branchen und Unterszenarien gewinnen. Das Unternehmen wird entsprechend wettbewerbsfähigere Produkte und szenariobasierte Lösungen entwickeln, ein für beide Seiten vorteilhaftes Partnersystem aufbauen und die digitalen und intelligenten Fähigkeiten der Partner stärken, um gemeinsam mit unseren Partnern in der digitalen, intelligenten Zukunft des kommerziellen Marktes erfolgreich zu sein."

Peter Zhang, Direktor der Abteilung Handelsgeschäft in der Abteilung für Unternehmensvertrieb von Huawei, sagte: „Dank des umfassenden technischen Know-hows von Huawei im IKT-Bereich und der jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation haben wir über 300 innovative Produkte und szenariobasierte Lösungen für den kommerziellen Markt auf den Markt gebracht. Durch die HUAWEI eFly-Plattform haben wir unsere Partner bei der Ausweitung ihres Geschäfts mit Unternehmenskunden digital unterstützt. Die Partnerpolitik von Huawei auf dem kommerziellen Markt zielt darauf ab, ein partnerzentriertes und vertrauenswürdiges Ökosystem aufzubauen, damit die Partner mehr Vorteile, Anreize und Gewinne erzielen können."