Premier Tech stärkt seine Präsenz in Frankreich

MONTBRISON, Frankreich, 20. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Premier Tech setzt seine Expansion in Frankreich mit einem neuen Standort in Montbrison, in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, fort. Diese neue Produktionsstätte für die Herstellung und Vermarktung nachhaltiger Lösungen für die Abwasserbehandlung und für das Regenwassermanagement wird das Wachstum von Premier Tech Water and Environment unterstützen und seine Präsenz auf dem französischen Markt stärken, während gleichzeitig die Produktionskapazität erhöht wird.

„Die Eröffnung dieses neuen Standorts steht in vollem Einklang mit der Entwicklungsstrategie von Premier Tech, die darauf ausgerichtet ist, den Kunden stets einen Mehrwert zu bieten. Die erstklassige Lage dieses Standorts wird es Premier Tech ermöglichen, seine Marktpräsenz auf regionaler und nationaler Ebene zu verstärken und gleichzeitig die Interaktion mit lokalen Partnern und Kunden zu verbessern, wodurch sich der neue Standort als strategischer Geschäftsstandort für die Gruppe positioniert", sagte Yann Nedellec, Senior Director Sales - Business Development für Premier Tech Water and Environment in Frankreich.

Premier Tech bedankt sich für die Unterstützung der Region Auvergne-Rhône-Alpes, die über 130.000 EUR für die Entwicklung des Produktionsstandorts in Montbrison bereitgestellt hat.

Die Region Auvergne-Rhône-Alpes freut sich, Premier Tech Water and Environment im Rahmen des Programms „Pack relocalization" bei seinem Projekt für eine nachhaltige Produktionsanlage für Onsite-Abwassersysteme in Montbrison unterstützt zu haben, durch die fast 10 Arbeitsplätze entstehen werden. Die Region unterstützt seit langem Projekte, die darauf abzielen, Unternehmen wieder anzusiedeln. Mit unserem Relokalisierungsplan in Höhe von 1,2 Mrd. EUR, der verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit der Ausbildung und der Entwicklung innovativer digitaler und automatisierter Produktionsprozesse umfasst, haben wir unsere Bemühungen sogar noch beschleunigt. Diese Bemühungen ermöglichen es unserer Industrie, auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. „Die Region Auvergne-Rhône-Alpes ergreift Maßnahmen und unternimmt alles, um die Produktion und die Arbeitsplätze in ihrem Gebiet zu erhalten", erklärt Stéphanie Pernod, Vizepräsidentin für Wirtschaft, Reshoring, regionale Präferenzen und digitale Angelegenheiten.